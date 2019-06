Hamilton se snaží překonat rekordy Schumachera. Stále se cítím plný sil, hlásí

LONDÝN Když Michael Schumacher po sezoně 2006 poprvé opouštěl velkou scénu, bylo téměř rouhačské jen pomýšlet na to, že by někdo někdy vymazal jeho rekordy. Jenže symbolicky právě tehdy vstoupil do kolotoče F1 Lewis Hamilton, který je zcela reálně může přepsat.

„Michael odešel do důchodu, když mu bylo 38 let, mně je pouhých 33. Stále se cítím mladý a plný sil, dalších pět let jsem schopen závodit,“ tvrdí pětinásobný mistr světa. Pilot Mercedesu má ve svém hledáčku dva „Schumiho“ rekordy, které chce překonat.

Prvním je počet mistrovských titulů. Hamilton v této sezoně vede o 17 bodů před kolegou Valterim Bottasem a je na dobré cestě k zisku šestého titulu. Legendární Němec má titulů sedm včetně pětice v řadě v letech 2000 až 2004. Britova meta tak není vůbec nereálná.

„Jsem extrémně odhodlaný vítězit. Když mám tuto příležitost, tak ji nechci pustit,“ burcuje se Hamilton. Druhým milníkem je počet vyhraných závodů. Tam má navrch německý pilot o 14 vítězství, celkově jich má na kontě 91, pokud si však britský rychlík udrží svoji výkonnost, je pokoření rekordu jenom otázkou času.



Zůstane Hamilton v kolotoči F1 natolik dlouho, aby se stal absolutní legendou a rekordmanem? Zatím mu v tom nic nepřekáží. V posledních letech je suverénní a má skvělý stroj.