Zemřel pětiletý Harry. Vítězný anděl Lewise Hamiltona po 10 měsících bojů podlehl rakovině

Tento příběh nemá šťastný konec. Naopak je smutný, velmi smutný. Harry Shaw, pětiletý klučina z Anglie, v sobotu zemřel. Po deseti měsících chemoterapií a těžkého boje s rakovinou mu už došly síly.

„Bojoval až do úplného konce. Neumíme si představit život bez něj, ale víme, že teď už je pryč jeho bolest a utrpení,“ napsala Harryho rodina na Twitter.

Právě sociální sítě mohou za to, že o smrti malého chlapce nyní referují na sportovních stránkách renomovaná světová média, že lítost vyjádřily sportovní ikony Novak Djokovič a Gary Lineker a že Lewis Hamilton, úřadující šampion F1, v úterý napsal:

„Harry, díky, že jsi pozitivním světlem pro nás všechny. Jsi statečný a svět tě bude nesmírně postrádat. Díky, příteli a má inspirace.“

Harry, thank you for being such a positive light to us all. You’re so brave and the world will miss you dearly. Thank you, friend and inspiration pic.twitter.com/JLPg4VJrxU