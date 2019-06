Křivda od rozhodčích i bouřlivé prostředí. Neslyšeli jsme se na tři metry, říká házenkářka Malá

Praha Ve čtvrtek cestovaly z horké černohorské půdy zpět domů. A rozhodně neměly radost k úsměvu. Spíš naopak. Vždyť české házenkářky přišly nejtěsnějším možným rozdílem o postup na prosincový světový šampionát do Japonska. Hořké pocity týmu navíc umocnila křivda v závěru zápasu od rozhodčích.

Minutu a půl před koncem kvalifikačního duelu z rychlého protiútoku – přesně tak, jak je jejím zvykem – korigovala na rozdíl jediné branky. Tehdejší stav 23:24 z pohledu českého týmu zaručoval házenkářkám postup.

Místo radosti ale křídelnice Veronika Malá a spol. smutnily.

Turečtí rozhodčí totiž při následné akci Černohorek vyloučili jednu z českých hráček. A to i přesto, že sporná situace vybízela k posouzení prorážení a faulu na hostující Kovářovou. Nestalo se tak.

Následná branka a konečný výsledek 23:25 zajistily favorizované Černé Hoře letenku do Japonska. Českou šatnu zase zalila obrovská vlna zklamání a frustrace.



„Mlčelo se. Bylo to divné, nic podobné jsem asi ještě nezažila,“ popsala Malá, jež v zápase nastřílela čtyři branky.



Od vysněného postupu vás dělil jediný vstřelený gól na hřišti soupeře. Zklamání musí být velké, že?

Hrozně to bolí. Není to ani smolné...Prostě je to o gól, měly jsme proměnit jednu šanci. Na druhou stranu to jsou pouze kdyby. Prohrály jsme a teď už to nevrátíme.



Navíc na horké černohorské půdě byly v hale všichni proti vám.

Upozorňovali nás, že budou létat dělobuchy. Přišla plná hala, bylo vyprodáno. Neslyšely jsme se na tři metry.

Rozhodilo vás nebývale hlučné prostředí?

Signály jsme si ukazovaly, protože jsme se opravdu neslyšely. Ale s tím jsme počítaly. Spíš si myslím, že to pro nás byl zážitek. Nemyslím si, že zrovna tohle nás nějak rozhodilo.

V závěru poté přišlo velmi sporné rozhodnutí tureckých rozhodčích. Jak jste celou situaci viděla?

Našim úkolem bylo Černohorky dostávat pod tlak. Nesměly jsme dopustit, aby nám odskočily do většího brankového rozdílu. Prakticky celou dobu zápasu se nám to dařilo. Pořád jsme se přetahovaly. Pak ale přišel ten závěr... (mlčí).

Po něm jste měli ještě 30 sekund na vstřelení branky, která by vás do Japonska poslala.

Měly jsme ještě jeden útok, kdy jsme ten rozhodující gól mohly dát. Ale nevyšlo to.

Před dvěma lety jste skončily na MS osmé, což je dosud nejlepší výsledek historie. Na dalším světovém šampionátu ale budete chybět.

Tentokrát to nevyšlo, určitě to ale vyjde příště. Zkušenosti, které jsme nasbíraly, snad zúročíme v budoucnu. Realizační tým je na nás pyšný, že jsme bojovaly a daly do toho všechno.