Dívka se superschopností jménem Aspergerův syndrom. Šestnáctiletá Aliyyah Koloc v závodech tahačů poráží muže

Je nejmladší vítězkou závodu tahačů na světě. Teprve šestnáctiletá ALIYYAH KOLOC o fascinaci rychlostí, hledání domova a superschopnosti, kterou jí propůjčil Aspergerův syndrom.Její otec Martin Koloc je dvojnásobným evropským šampionem trucků, velkých závodních tahačů. V autech závodí i její sestra-dvojče.

Aliyyah Koloc však měla být původně tenistkou. Pilně na to trénovala už od čtyř let. Jenže ji to nebavilo.„Upřímně řečeno jsem to nesnášela,“ přiznává. A tak jí ani nevadilo, když měla před dvěma lety úraz a přestala hrát. „Co kdybys to zkusila na okruhu?“ napadlo tehdy jejího tátu a Aliyyah byla v sedmém nebi. Jakmile si sedla za volant tahače, věděla ona i její táta, že to je ono. Jablko nepadá daleko od stromu. Byla šťastná, že už nemusí stát na kurtu, vystavená pohledům diváků, které ji tak rušily.