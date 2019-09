Djokovič titul z US Open neobhájí. Na kurtu ho drtil Wawrinka, ve třetím setu Srb navíc skrečoval

NEW YORK Srbský tenista Novak Djokovič neobhájí titul na grandslamovém US Open. První hráč světa vzdal osmifinále se Švýcarem Stanem Wawrinkou za stavu 4:6, 5:7 a 1:2 ve třetím setu kvůli zraněnému ramenu.

Djokovič ovládl čtyři z posledních pěti grandslamových turnajů, ale do New Yorku přijel s problémem s levým ramenem.

Od 1. kola si stěžoval, že se mu hůře podává a hraje bekhend. V nedohraném duelu s Wawrinkou udělal 35 chyb.



„Nechci o svých zraněních mluvit. Už jsme to probírali dříve. Nechci se v tom pořád dokola šťourat,“ řekl Djokovič na tiskové konferenci po vyřazení.

Po třetím kole říkal, že bolest skoro necítí, ale odmítl specifikovat, co přesně s ramenem má.

Stan Wawrinka se raduje z výhry nad Novakem Djokovičem.

Při odchodu Djokoviče z centrkurtu se ozýval z hlediště i pískot. Srbský tenista zareagoval zvednutým palcem.



„Chápu diváky. Přišli se podívat na celý zápas, ale ten se nekonal. Hodně lidí ale neví, co se děje, takže jim to nevyčítám. Bral jsem léky proti bolesti, kterou mám dva týdny, a někdy to fungovalo a jindy ne,“ řekl Djokovič.

Dvaatřicetiletý vítěz 16 grandslamů nedohrál utkání na okruhu ATP potřinácté v kariéře. Předloni ve čtvrtfinále Wimbledonu vzdal Tomáši Berdychovi. Jako obhájce trofeje skončil po skreči i v Austrálii před deseti lety.

Letos už sbírku šestnácti grandslamových trofejí nerozšíří a rivalové Roger Federer i Rafael Nadal se mu mohou vzdálit, neboť jsou v New Yorku stále ve hře. Rekordman Federer jich má zatím 20, Nadal 18.

„Doufám, že mám před sebou ještě hodně let. Určitě necítím, že by se měl blížit konec,“ uvedl Djokovič.

Na US Open bude ve čtvrtfinále chybět poprvé od roku 2006, kdy mu bylo devatenáct let.

Po příčině potíží s ramenem bude společně s lékaři pátrat, nicméně s podzimními turnaji v Asii počítá. A věří, že uhájí světový trůn a jako jednička zakončí sezonu již pošesté. Náskok má ohromný.



„Takhle vyhrát nechcete. Je mi Novaka líto. Je to kamarád a šampion,“ řekl Wawrinka na kurtu.

„Rád bych hrál podobný tenis jako dnes večer i dál,“ dodal vítěz US Open z roku 2016, kdy ve finále porazil právě Djokoviče. Ve čtvrtfinále se střetne s pátým nasazeným Daniilem Medveděvem z Ruska.