Famózní rok dostal ošklivou tečku. Proč čeští tenisté neuspěli na US Open?

NEW YORK Rok 2019, který co do množství bodů ovládají české tenistky, si na US Open zasloužil lepší grandslamovou tečku.

Po Djokovičovi je ze hry i obhájkyně ženského titulu na US Open. Ósakaová nestačila na Benčičovou Finále Petry Kvitové a semifinále Karolíny Plíškové na Australian Open, spanilá jízda Markéty Vondroušové do finále Roland Garros, na Wimbledonu zase parádní příběh Barbory Strýcové zakončený postupem do semifinále, a k tomu velký kariérní průlom pro vycházející hvězdy Karolínu Muchovou a Marii Bouzkovou. To všechno předurčovalo kúspěchu českých barev i ve Flushing Meadows. Do čtvrtfinále, respektive do druhého týdne se však ve dvouhře nedostal žádný z 11 tuzemských zástupců. Například Kvitová skončila už ve 2. kole, Karolína Plíšková v osmifinále. Petra Kvitová v souboji s Denisou Allertovou. „Čas od času se to prostě stane. Blíží se konec sezony a to má dopad na zdravotní stav hráčů. Vondroušová se musela kvůli zranění zturnaje odhlásit, Kvitová a Berdych taky bojují se zdravotními problémy,“ řekl LN někdejší daviscupový kapitán Vladislav Šavrda.

„Vždyť i takový Djokovič vzdal kvůli zranění. Další holky měly zase velice těžký los. Tenis zkrátka není sport dvou vrcholů za celý rok, musíte předvádět výkony každý týden a jednou se to holt sečte,“ dodal. Chce to silnou osobnost Zejména pro Plíškovou musí být vyřazení frustrující. Znovu byla blízko návratu na ženský trůn, k posunu na první místo žebříčku WTA jí stačilo dojít do semifinále. Jenže sedmadvacetiletou Ace Queen, jak se ji přezdívá pro nejvyšší počet es na okruhu, zradilo ve 4. kole proti Johanně Kontaové právě podání. Vždyť počet vyhraných míčů z jejího druhého servisu byl pouhých 23 procent. Což vedlo k tomu, že za stavu 5:5 ve třetí sadě z přehnaného respektu k soupeřčině returnu udělala čtyři nevynucené chyby a darovala Kontaové klíčový brejk na 5:6. „Karolína pořád čte, že když vyhraje, bude jednička a to se na její hře dost podepisuje. Je na rozdíl od ostatních turnajů pod obrovským tlakem, který není schopná unést. Ale není v tom sama,“ myslí si Šavrda.

„Podívejte se na Ósakovou nebo Bartyovou, které po velkém úspěchu nezvládly tlak okolí, zvýšený zájem veřejnosti nebo sponzorů aklesly na deset procent své někdejší výkonnosti. Tak to prostě uholek zkrátka bývá. Nejsou jako Federer, Nadal nebo Djokovič, kteří jsou jako silné osobnosti zvyklí takový tlak na svou osobu zvládnout,“ doplňuje. Další kategorií jsou Kvitová, Vondroušová nebo Berdych, kteří laborují se zdravotními problémy. Zaznívají hlasy, že by měli sezonu radši ukončit a soustředit se na tu další, kdy jedním z jejích vrcholů bude olympiáda v Tokiu. „Tohle je vždycky těžká otázka, ve hře jsou peníze, obhajoba bodů do žebříčku. Navíc třeba taková Markéta (Vondroušová), byla po finále na French Open sedmá v žebříčku WTA pro postup na Turnaj mistryň,“ podotkl Šavrda. „To se těžko smiřujete stím, že nemůžete hrát, když vám jde o životní úspěch. Do hlav Petry (Kvitové) s Tomášem (Berdychem) nikdo nevidí. Není to lehké rozhodování, musí se nechat na lékařích, aby rozhodli, jestli má smysl hrát dál, nebo se šetřit na další sezonu. Hodí čeští tenisté neúspěch v New Yorku za hlavu a ještě se ve zbytku sezony blýsknou?