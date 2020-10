Djokovičovi zatrnulo. Opět trefil míčkem rozhodčího, ten měl po zásahu modřinu

Paříž Natahoval se po prudkém podání do forhendu, jenže nezareagoval dostatečně pohotově. A tak místo čistého úderu trefil Novak Djokovič v osmifinále Roland Garros míč jen rámem rakety. Od něj se žlutá koule odrazila tak nešikovně, že přímo do spánku trefila přihlížejícího čárového rozhodčího. „Páni, bylo to opravdu nepříjemné deja vu,“ přiznal srbský tenista v narážce na svou nedávnou diskvalifikaci na US Open kvůli podobnému prohřešku.

To jste si na kurt objednala čínu? Sudí se podivoval nad jídlem budoucí soupeřky Kvitové Jen pro připomenutí, naštvaný Djokovič v osmifinále US Open slepě odpálil míč za svá záda a trefil do krku čárovou rozhodčí. A přestože jí zasáhnout nechtěl, pořadatelé jej v souladu s pravidly z turnaje vyloučili. Střih o měsíc později: první hráč světa bojuje na grandslamu opět o postup mezi poslední osmičku a opět trefuje míčem přihlížejícího sudího. Ani na Roland Garros nešlo o úmysl. Ovšem na rozdíl od US Open měl Srb v Paříži vyloženě smůlu, míč se od jeho rakety odrazil velmi nešikovně a tenista směr nijak neovlivnil, tudíž mu žádný postih tentokrát nehrozil.

Jenže ve světle zámořského incidentu vyvolala Srbova přesná muška na čárové rozhodčí i v Paříži vlnu zájmu. „Kvůli tomu, co se stalo v New Yorku, hádám, že z toho lidé udělají příběh,“ uvědomoval si Djokovič souvislosti při pozápasové rozmluvě s novináři. I přes nešťastný moment v první sadě, srbský tenista v osmifinále uspěl, Rusa Chačanova přehrál hladce 6:4, 6:3, 6:3. Podobné výsledky jsou u něj na denním pořádku, a tak první tenista světa po zápase spíš než o svém výkonu hovořil o situaci v Paříži, kde se kvůli nelepšící pandemické situaci od úterý zavírají bary a kavárny, o Němci Zverevovi, který nastoupil k zápasu s horečkou a kašlem, nebo o své smolné trefě rozhodčího. „Byla to samozřejmě velmi nepříjemná situace,“ nezastíral Djokovič. „Snažím se rozhodčího najít a ujistit se, že je v pořádku, protože jsem viděl, že měl trochu modřinu v místě, kam ho míč zasáhl. Byla to celkem rána, protože jsem byl velmi blízko. Rozhodně se s tím ale vypořádal statečně, doufám, že je v pořádku.“ „V posledních patnácti letech, co jsem na okruhu, se to stalo mně i mnohým dalším hráčům, častokrát jsem viděl, když nečistě trefený míč zasáhl někoho v hledišti nebo čárového rozhodčího.“

Ovšem zrovna u Djokoviče tato jindy tuctová věc pozornost prostě upoutá, třeba i proto, že se Srb na Roland Garros nechal slyšet, že by čárové rozhodčí mělo zcela nahradit jestřábí oko. „Technologie jsou teď tak vyspělé, že není absolutně žádný důvod, proč by měli být. To je můj názor,“ uvedl.

Na lajnové sudí má tedy opravdu spadeno.