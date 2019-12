Do vody chodíme i v prosinci. Lidé si o nás myslí, že jsme blázni, směje se kajakář Přindiš

Praha Na trénink do vody se dostane i během prosince, na Štědrý den si ale dá volno. Kajakář Vít Přindiš se snaží vypořádat s náročnými podmínkami kvalifikace na olympiádu v Tokiu. „Máme dost krutý kvalifikační systém. Za každou zemi může na olympijské hry jen jedna loď na kategorii, momentálně je první Jirka Prskavec. Ještě bude ale pár závodů, kde ty body můžu nahnat a pokusím se pro to udělat všechno,“ říká Přindiš v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Jak hodnotíte uplynulou sezonu?

Velice pozitivně. Povedlo se mi udržet svoji výkonnost z posledních let a potvrdil jsem pozici jednoho z top kajakářů světa. Velmi důležité bylo to, že jsem vydržel zdravý, což mě stálo spoustu práce. Musím téměř každý den cvičit, aby má záda byla pevná a vydržela tu zátěž.

Lidovky.cz: V jaké fázi přípravy se momentálně nacházíte?

Většina mých tréninků je teď v suchu, hodně chodím do posilovny. Do vody se však dostanu i v prosinci.

Lidovky.cz: Vážně?

Jojo, do vody chodíme normálně v prosinci i v lednu. Někteří lidi si o nás myslí, že jsme blázni (smích). Pokud se ale člověk hodně nabalí a do vody nespadne, tak je to v pořádku. Vlezeme tam dokud není -5, to už se pak opravdu nedá (smích).

Lidovky.cz: Na Štědrý den trénovat budete?

Možná nějakou lehkou posilovnu si dám, jinak se chystám být doma a dát si kapra se salátem. Odjíždím pak na soustředění mimo Česko, tak si chci dobýt baterky.

Lidovky.cz: Jak je to s kvalifikací do Tokia, máte už své místo jisté?

Máme dost krutý kvalifikační systém. Za každou zemi může na olympijské hry jen jedna loď na kategorii, momentálně je první Jirka Prskavec. Ještě bude ale pár závodů, kde ty body můžu nahnat a pokusím se pro to udělat všechno.

Vít Přindiš se raduje ze svého vítězství.

Lidovky.cz: Měl jste už v Tokiu možnost si projet trať, kde se bude závodit?

Bohužel už měl. Trať je podle mě neregulérní, pořadatelé mají ještě hodně času s tím něco udělat. Musí se to změnit.

Lidovky.cz: V čem je neregulérní?

Kvůli překážkám se tam voda zavírá a mění. Nemám rád, když proud není čitelný a rychlý. Trať je proměnlivá, rozhoduje v ní hodně faktor náhody, nemůžeme se tam na nic spolehnout.

Lidovky.cz: V Tokiu se mluví o vysoké vlhkosti a teplotách, jak moc podle vás tyto faktory mohou rozhodovat?

V létě je to tam opravdu peklo, podmínky jsou hodně specifické. Bude to určitě jedna z hlavních fází všech sportovců v tréninku, aby byli dostatečně připraveni.

Lidovky.cz: Ke slalomu vás přivedl otec Pavel, nad jakými sporty jste jako mladý ještě přemýšlel?

Je pravda, že mě táta k tomuto sportu přivedl, ale rozhodně to není tak, že by to bylo násilně (smích). Jezdit ve vodě mě bavilo od začátků, dalo mi to i hodně do života. Jako menší jsem chodil na takový všestranný kroužek, kde jsme hráli všechno. A myslím si, že v míčových sportech jsem měl také hodně talentu, mě to ale odjakživa táhlo ke kajaku.

Vít Přindiš s uměleckou pivní lahví pro Centrum Paraple.

Již po osmé se v předvánočním čase konala charitativní aukce uměleckých pivních lahví pro Centrum Paraple. Dražba letos vynesla 2 061 387 korun a stala se tak druhou nejúspěšnější. Nejdražší designová lahev podle návrhu skláře Lukáše Nováka vynesla 333 333 korun.

Lidovky.cz: Čemu se věnujete mimo závodění?

Stal jsem se patronem aukčních lahví Plzeňského Prazdroje, což je charitativní projekt. V minulém týdnu proběhla charitativní dražba pro Centrum Paraple, která se povedla. Nakonec se toho vybralo opravdu hodně a jsem opravdu rád, že jsem mohl pomoci a být součástí. Jsme patrony spolu s hokejistou Tomášem Kundrátkem a celá ta akce byla skvělá. Navíc plzeňské pivo já mám hodně rád (smích).