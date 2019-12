Vrchní soud nařídil projednat odvolání muže, který byl odsouzen za napadení a pořezání Kvitové

OLOMOUC Olomoucký vrchní soud nařídil jednání v případu napadení tenistky Petry Kvitové na 8. ledna. Projednávat bude odvolání Radima Žondry, kterého brněnský krajský soud odsoudil za těžké ublížení na zdraví a za porušování domovní svobody, ale i žalobce. Ten požaduje překvalifikování Žondrova činu na vydírání a udělení vyššího trestu, řekl ve středu mluvčí soudu Stanislav Cik.

Žondru krajský soud za napadení tenistky, které se stalo před třemi lety v jejím prostějovském bytě, potrestal osmi lety vězení. Muž vinu popírá.

„Obžalovaný mimo jiné v opravném prostředku namítá, že se trestného činu nedopustil. Soudu prvního stupně také vytýká procesní pochybení i nedostatečná skutková zjištění,“ uvedl mluvčí soudu.

„Státní zástupce napadl rozsudek ve výroku o vině i trestu v neprospěch obžalovaného s tím, že chce překvalifikovat jednání obžalovaného ze zločinu těžkého ublížení na zdraví na závažnější trestný čin vydírání a požaduje také uložení přísnějšího trestu odnětí svobody,“ řekl Cik.

Žondra byl z vydírání původně obžalován, na tento trestný čin případ překvalifikovali olomoučtí krajští policisté měsíc po napadení tenistky.

Brněnský krajský soud však nakonec muže odsoudil za těžké ublížení na zdraví. Podle něj se vydírání prokázat nepodařilo. Obžalovaný takto spadal do nižší trestní sazby v rozmezí od tří do deseti let vězení.

V případě vydírání by mu hrozilo až 12 let vězení. Právě trest kolem 12 let vězení navrhoval Žondrovi v závěrečné řeči žalobce. Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby, podle ní šlo o důkazní nouzi.



Žondra tvrdí, že v tu dobu byl na stavbě v Napajedlích na Zlínsku. Stěžejním důkazem v případu je výpověď Kvitové, kterou krajský soud vyhodnotil jako hodnověrnou a zásadní.

Podle žalobce se Žondra v prosinci 2016 dostal do prostějovského bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10 tisíc korun, které si vzal.

Kvitová navíc poznala Žondru při rekognicích. Jejich zákonnost obhajoba zpochybnila, podle soudu ale byly v pořádku.



Policisté původně v listopadu 2017 případ napadení tenistky odložili, protože se jim nepodařilo dopadnout pachatele. Loni v květnu však podezřelého zadrželi, Kvitová při rekognici Žondru bezpečně poznala mezi 12 fotografiemi.

Žondra byl obžalován loni v říjnu, brněnský soud vynesl rozsudek letos v březnu. Spis olomoucký vrchní soud obdržel 11. září.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka se při potyčce s útočníkem bránila a utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu. Absolvovala čtyřhodinovou operaci a na turnaje se vrátila po téměř půlroční pauze.