Dovedl Česko po 37 letech na MS a válel v NBA. ‚Dokázal jsem si, že na ni mám‘ říká Satoranský

PRAHA Jedinému Čechovi v NBA, Tomáši Satoranskému, začala letní pauza. Během ní bude řešit svůj nový kontrakt i přípravu na mistrovství světa.

Přes dva měsíce nejistoty ohledně sportovní budoucnosti čeká nejlepšího českého basketbalistu současnosti Tomáše Satoranského.

Sedmadvacetiletý rozehrávač má za sebou třetí sezonu v zámořské NBA, všechny odehrál v dresu Washingtonu. Teď mu však skončila smlouva a rodáka z Prahy čeká rozhodování, jak dál.



„Byla to sezona, kdy jsem si dokázal, že do NBA opravdu patřím. Druhou sezonu v řadě jsem odehrál hodně minut a má role patřila k největším v týmu. Z pohledu klubu to však příliš vydařená sezona nebyla a je tam pořád spoustu prostoru ke zlepšení,“ řekl Satoranský po příletu do Česka na úterním setkání s novináři.

Ronen Ginzburg slaví výhru v utkání s Ruskem s Tomášem Satoranským.

Wizards opravdu neprožili příliš úspěšný rok. Po loňském vypadnutí v prvním kole play off se čekal od klubu z hlavního města USA krok kupředu, jenže vedení se nepodařil letní nákup posil, přidaly se vážné zdravotní potíže hlavní hvězdy Johna Walla a tým skončil až na jedenáctém místě Východní konference, daleko za postupovými příčkami do play off.



Špatnou sezonu odnesl vyhazovem generální manažer týmu Ernie Grunfeld a tým zřejmě čekají velké změny, což se může týkat i Satoranského.

„Ve Washingtonu panuje kvůli odvolání generálního manažera velká nejistota. Trh s volnými hráči se ale otvírá až na začátku července, mezitím je ještě draft. Chci v NBA zůstat a podle toho, jak mi vyšla tahle sezona, nemusím být ani moc nervózní a nejsem v pozici, kdy bych se o setrvání v NBA strachoval,“ říká Satoranský s tím, že návrat do Evropy, o kterém se před sezonou spekulovalo, zřejmě nepřipadá v úvahu.

Wizards tedy sice už dohráli, ale velká část týmů ještě bojuje v play off a po volných hráčích se zatím nikdo nedívá – ani podle regulí NBA nesmí.

„Kluby hráče ani jejich agenty nemohou kontaktovat s konkrétními nabídkami mimo přestupové období, za to jsou velmi tvrdé pokuty. Až do prvního července tedy nebudeme mít žádné přesnější informace,“ říká agent Satoranského Phillip Parun.

Čerstvý otec

I přes otázky ohledně budoucnosti ale Satoranský působil na tiskové konferenci uvolněně a s chutí odpovídal přítomným novinářům.

Nadhled mu dodává i role čerstvého otce, v únoru se totiž dvoumetrovému rozehrávači a jeho manželce Anně narodila dcera Sofie.

Nejistotu projevil jen při dotazu, jestli může neuspořádanou situaci v týmu odnést výměnou i nejlépe placený hráč týmu John Wall, kterého poslední dva roky trápí zdravotní problémy.

„To se opravdu musíte zeptat vedení. Nemůžu mluvit o kontraktech jiných spoluhráčů a jde to úplně mimo mě,“ odvětil.

Naopak otázka ohledně výše Tomášova příštího kontraktu vyloudila na tváři odchovance USK Praha úsměv.

„Napal to,“ řekl se smíchem polohlasně vedle sedícímu manažerovi Phillipu Parunovi. Ten však o konkrétních číslech mluvit nechtěl.



„O dalším kroku rozhoduje několik faktorů. Jde o roli v týmu, minutáž, výši kontraktu i Tomášovu osobní spokojenost. Vždycky jsme se snažili, aby tyto faktory byly vyvážené,“ řekl Parun, jenž Satoranskému pomáhal už s přestupem do Španělska a následně s přesunem do NBA.

Jedno je však jasné. Satoranský by chtěl mít podepsáno co nejdříve, aby se mohl včas připojit k národnímu týmu v přípravě na zářijový světový šampionát v Číně, kam se Česká republika probojovala po 37 letech.

„Po volnu začnu individuální přípravu a čeká mě kemp s dětmi, který už počtvrté pořádám v Praze. Moc se ale už těším na přípravu na šampionát, protože tohle je velké léto pro český basketbal,“ myslí si.