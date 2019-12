Dvacetiletý zázrak. Slovinec Luka Dončič pokořil legendu Michaela Jordana

PRAHA Něco podobného svět basketbalu ještě neviděl. Dvacetiletý benjamínek Luka Dončič zlomil rekord nejlepšího hráče historie Michaela Jordana v počtu zápasů v řadě, v nichž zaznamenal alespoň 20 bodů a po pěti asistencích a doskocích.

Úřadující nováček roku ze Slovinska si ve svých dvaceti letech lidově řečeno „maže na chleba“ nejlepší basketbalovou soutěž světa. Vyspělost a sebevědomí, s jakým hraje Luka Dončič, je až šokující. „Zdá se to téměř kosmickým zákonem, že Dončič ještě v této sezoně zpomalí a narazí na své limity,“ spekuluje basketbalový analytik Colin McGowan. Zatímco ale všichni experti očekávají, až fenomenální mladý talent z Dallasu vychladne, on zatím trhá rekordy i takových hráčů, o nichž se hovoří jako o těch nejlepších v historii.

Zatím poslední meta padla v noci z neděle na pondělí, kdy hráli Dončičovi Mavericks proti Králům ze Sacramenta. Zázračný Evropan si připsal 27 bodů, 7 doskoků a 8 asistencí, což je pro něj docela standardní letošní výkon. Zároveň tím ale pokořil rekord Michaela Jordana, považovaného všeobecně za nejlepšího hráče historie.

Slovinský rozehrávač Luka Dončič nemůže uvěřit tomu, že Real Madrid zvítězil v euroligovém finále.

Ten v březnu 1989 zaznamenal svůj osmnáctý zápas v řadě, v němž nastřádal alespoň 20 bodů a po pěti asistencích a doskocích. Dončičův nedělní zápas byl devatenáctý podle stejného kritéria, a drží tak nejdelší podobnou sérii od sloučení dvou amerických lig NBA a ABA v roce 1976.



Sám Dončič, nedávno ještě teenager, je ale nohama pevně na zemi. „Myslím, že je to až moc o statistikách. S Michaelem Jordanem se nemůže srovnávat nikdo,“ řekl novinářům skromně tahoun Dallasu.



Čísla hráče, jenž sám nosí numero 77, jsou až k neuvěření, podobně jako jeho projev na palubovkách. „Je tak brzy na to, aby byl tak skvělý. Ale toho si on samozřejmě nevšímá,“ píše s obdivem McGowan. Dončič momentálně po 23 zápasech průměruje 30 bodů, 9,8 doskoků a 9,2 asistencí, a hlasitě si tak ve dvaceti letech říká o cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy. Pokud by se mu ji podařilo vyhrát, stal by se suverénně nejmladším vítězem tohoto prestižního ocenění.

„Nikdo ještě nezvládl to, co on ve stejném věku,“ konstatuje Doyle Roder ze serveru Forbes. Podle Rodera ale nemusí jít o takové překvapení, pokud se podíváme na Dončičovu kariéru před vstupem do NBA. Profesionálně hraje basketbal od 13 let. Jmenován nejužitečnějším hráčem španělské ligy, Euroligy a finálového turnaje Euroligy byl v 18 letech.

LeBron James, považovaný za jediné současné ohrožení Michaela Jordana jako nejlepšího hráče historie, měl k Dončičovi jedinou poznámku: „Je to zatraceně dobrej bastard.“

Paul George blokuje střelecký pokus Luky Dončiče.

„Ten kluk může dělat cokoliv, co si na hřišti usmyslí,“ řekl novinářům usměvavý kouč Dallasu Rick Carlile. Prohlásil, že je magické být součástí něčeho podobně historického a že on i zbytek týmu si tu prostě užívá.



A spolu s nimi všichni fandové basketbalu. Sledujeme sezónu NBA, která je zajímavá v mnoha ohledech, ale nespouštějme z Dončiče oči, je totiž možné, že podobná představení už za svého života neuvidíme.