NBA si podmaňuje mladičký Dončič. Je pro mě zde lehčí skórovat než přes tvrdé obrany v Eurolize, tvrdí

New York Nejlepší basketbalovou ligu světa NBA ohromuje teprve dvacetiletý slovinský rozehrávač Luka Dončič, vítěz Euroligy i mistrovství Evropy. Za jiných okolností by tento článek byl o vycházející hvězdě Atlanty Traemu Youngovi. Ten měl minulou sezonu skvělou, teď se ještě zlepšil a útočí na svou první účast v Utkání hvězd. Jedenadvacetiletý rozehrávač sází přes 27 bodů na zápas a parádní asistence i střelba prakticky z poloviny hřiště nabízí porovnání se superstar Stephenem Currym.

Navzdory všemu je Young ve stínu opěvovaného rodáka z Lublaně Luky Dončiče. Opora Dallasu za sebou nemá ještě ani sto odehraných zápasů, přesto vypadá jako jedna z top osobností celé soutěže, která trhá dlouholeté rekordy a udivuje svou herní vyzrálostí.

Až třetí místo v draftu

Další zázračné talenty v NBA:

Trae Young (21) Rodák z Texasu se zdá být vycházející hvězdou obrozené Atlanty. I přes „pouhých“ 185 cm udivuje střelbou z dálky i nebojácnými nájezdy do koše. Ja Morant (20) Při zranění Ziona Williamsona je dvojka letošního draftu zatím lídrem mezi nováčky. Skvěle atleticky vybavený rozehrávač se lepší i ve střelbě a táhne Memphis. Shai Gilgeous-Alexander (21) Po výměně z něj Oklahoma udělala stavební kámen své budoucnosti a kanadský křídelník s nejdelším jménem ligové historie zatím nezklamal.

Skvělé statistiky usměvavého blonďáka řadí do exkluzivní společnosti. Za listopad jeho průměry na zápas přesáhly 30 nastřílených bodů, deset doskoků i asistencí. To se během měsíce podařilo jen legendě šedesátých let minulého století Oscaru Robertsonovi a současnému rozehrávači Houstonu Russellu Westbrookovi. V kariéře má už patnáct zápasů s dvoucifernými čísly ve třech statistických ukazatelích tzv. triple double. „Ani jeho největší fanoušci nevěřili, že bude Luka schopen takových výkonů už ve své druhé sezoně,“ tvrdí Marc Stein, reportér ESPN.

„V NBA je pro mě lehčí skórovat než přes tvrdé obrany v Eurolize, takže si to v zámoří zatím dost užívám a snad je to vidět,“ vysvětluje s potěšením Dončič.

Superlativy a odvážná přirovnání k dalším hvězdám se kolem Luky v posledních týdnech jen hemží. Renomovaný novinář Bill Simmons ho označil za nejlepšího dvacetiletého hráče v historii NBA, čímž Dončiče zařadil před jména jako Kobe Bryant, Kevin Garnett či LeBron James.

V probíhajícím ročníku má za sebou parádní výkony proti největším ligovým hvězdám jako právě Jamesovi nebo Jamesi Hardenovi. Trápil se v jediném zápase, proti Los Angeles Clippers s nejlepší obranou v lize. I tak dostal od trenéra soupeře Doca Riverse veřejnou pochvalu. „Je jedním z těch hráčů, co byste zaplatili za vstupenku, i kdyby hrál jen on. Hraje tak dobře, že vůbec nevěříte, jak je mladý,“ podotkl Rivers.

Dončič se stal hvězdou sestřihů na sociálních sítích, které plní jeho bláznivé střely a parádní přihrávky spoluhráčům. O to větší kritika padla na týmy, které si ho loni v létě nevybraly v draftu. Potvrdilo se, že zámoří stále ještě dostatečně nedoceňuje Euroligu, basketbalovou obdobu fotbalové Ligy mistrů. Dončič byl před dvěma lety jejím nejužitečnějším hráčem, stejného úspěchu dosáhl v dresu Realu Madrid i ve španělské lize, a navíc pomohl Slovinsku k titulu mistrů Evropy. Ani to mu ale nestačilo na pozici jedničky draftu, jíž se stal bahamský Deandre Ayton.

Všichni tak za skvělý výběr chválí Mavericks, kteří zřejmě získali dalšího evropského tahouna týmu jen krátce předtím, než svou kariéru zakončil legendární Němec Dirk Nowitzki.

Teď mohou překvapivě rychle zamířit do play off. To je ostatně i hlavním cílem 201 centimetrů vysokého Dončiče. „Bylo by skvělé k titulu nejlepšího hráče španělské ligy a Euroligy přidat také NBA, ale musím k tomu překonat velkou spoustu skvělých hráčů. V budoucnu je to určitě můj cíl, ale předně beru týmový úspěch.“

Snad i pro Dončičovu skromnosti si Mavericks svou mladičkou hvězdu náležitě hýčkají. „Nevyměnil bych ho za žádného hráče v lize,“ řekl v září trenér Dallasu Rick Carlisle a není důvod mu nevěřit.