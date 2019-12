Satoranský pomohl Chicagu 14 body k výhře v Sacramentu

New York Rozehrávač Tomáš Satoranský nastřílel 14 bodů Sacramentu a pomohl Chicagu k výhře 113:106. Bulls uspěli v NBA po třech porážkách, český basketbalista odehrál necelých 34 minut a přidal pět asistencí a dva doskoky. Nejlepším střelcem Chicaga byl s 28 body Zach LaVine.

Satoranský prožil slabší první půli, v níž trefil jedinou střelu ze čtyř a zaznamenal dva body. Po přestávce však byl agresivnější. Čtyřikrát se dostal na čáru trestného hodu a všech osm šestek proměnil. Včetně dvou půl minuty před koncem, kdy zvýšil vedení na 109:103. Střelba z pole mu ale nevycházela, za tři body střílel čtyřikrát a neuspěl.



Bulls si vypracovali až devatenáctibodový náskok, domácí ho však v poslední části stáhli na pouhé dva. Nakonec ho ale i díky LaVinovi, který zaznamenal šest z posledních osmi bodů Chicaga, uhájili. Finský křídelník Lauri Markannen přispěl 20 body a sedmi doskoky.

„Dělal jsem jen to, co umím, pochvalu si zaslouží hlavně spoluhráči. Díky nim jsem měl spoustu otevřených střel,“ řekl dvaadvacetiletý Fin. „V poslední době jsme zápasy ztráceli v koncovce. Dostalo se nám to do hlavy i dnes, ale stačilo si dobře podat míč a zůstat agresivní,“ dodal.

Bulls si vylepšili bilanci na 7-14 a na místa pro play off ztrácejí dvě výhry. V dresu Kings, kteří prohráli potřetí z posledních čtyř duelů, dal 26 bodů Buddy Hield. Trefil ale jen tři z 13 trojek, hned tři minul v poslední minutě. Richaun Holmes přidal 20 bodů a devět doskoků.

Vedoucí tým NBA Milwaukee porazilo New York suverénně 132:88, má 12. výhru v řadě a jako pátý celek v historii ligy ovládl dva duely za sebou rozdílem minimálně 40 bodů. V neděli totiž Bucks porazili o 41 bodů Charlotte.

„Je potřeba takto pokračovat až do konce sezony. Stačí se držet toho, co předvádíme,“ uvedl Janis Adetokunbo, autor 29 bodů a 15 doskoků za necelých 22 minut. Nejužitečnějšímu hráči minulé sezony sekundoval s novým osobním maximem 19 bodů D.J. Wilson.

Knicks naopak drží aktuálně nejdelší sérii porážek a po sedmém nezdaru klesli na dno Východní konference. Philadelphia uspěla i podesáté doma, když si poradila s Utahem 103:94.