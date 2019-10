Dvakrát přišel o výhru z Velké, dvakrát mu na ní zemřel kůň, nyní se mu další zranil. Letos to chci zlomit, říká Stromský

štěpánkovice Zažil už toho na dostihovém závodišti v Pardubicích tolik, že by to vydalo na celovečerní film. Dvakrát jel Marek Stromský v sedle koně, který největší český dostih nepřežil - v roce 2007 to byl valach Cieszymir, o dva roky později klisna Shirley. Dvakrát také projel cílem na prvním místě, přesto jeho jméno mezi vítězi nenajdete.

Velkou pardubickou bych chtěl ještě někdy jet, šokoval osminásobný rekordman Váňa I tak se pětačtyřicetiletý žokej vrací v neděli na Velku pardubickou, která mu v minulosti přinesla víc zklamání než radosti.

A ani letos to nebude bez potíží. Měl se objevit v sedle velkého favorita Hegnuse, se kterým loni doběhl těsně druhý za Tziganem du Berlais a který letos prokazoval fantastickou formu. „Byl na tom ještě líp než loni, vážně vypadal výborně. Celý rok jsme kvůli tomu pracovali, dost jsme dřeli, aby byl pak výsledek ve Velké co nejlepší. V první kvalifikaci na Velkou jsme dokonce vrátili porážku z loňského roku Tziganovi,“ líčil nadšeně Stromský. Jenže jedenáctiletý hnědák si v posledním dostihu natáhl úpony v kloubu a na startu v neděli nebude. „Mrzelo a mrzí mě to hrozně moc,“ vzdychá žokej. Stromského smůla na Velké tak ani letos nekončí. Poprvé o výhru přišel v roce 2008. Tehdy vlastní chybou, kdy neobjel jeden z točných bodů na trase. Podruhé o dva roky později po kontroverzním souboji v cílové rovince s Josefem Váňou. A naposledy před třemi roky, kdy diskvalifikovali jeho koně Nikase kvůli dopingu. Proto Stromský ukončil kariéru. O dostizích se nechtěl bavit, na závodního koně už nechtěl sednout a v nadsázce uvažoval o kariéře fotbalisty. Ve 125. ročníku Velké pardubické původně zvítězil Nikas s žokejem Markem Stromským. Ale nevzdal se a kopačky neobul. Touha zkusit to ještě jednou ho nakonec přemohla. Takhle se totiž se svým milovaným sportem loučit nechtěl. „Když nás v roce 2016 diskvalifikovali, byl jsem na dně. Ale rodina mi pomohla vrátit se a já se jim za to teď chci odvděčit,“ říká. Už loni byl s Hegnusem blízko, když nestačili v cílové rovince jen na Tzigana du Berlais. Letos chtěli odplatu, jenže zranění v posledním dostihu sezony ty plány škrtlo.

„Obrovsky moc jsme letos Hegnusovi věřili. Věděli jsme, že je měkčí, že se na něj musí opatrněji. Ale všechno nám vycházelo, příprava byla super. Museli jsme ho nechat proběhnout a v tom posledním dostihu se to stalo. Ale to je osud, na něj se nechceme vymlouvat,“ říká smířeně žokej. Místo Hegnuse tak pojede Sztorma, na kterém se domluvil s majitelem Karlem Zatloukalem. „Už dva měsíce předtím mi pan Zatloukal říkal: Máro, jsou to dostihy. Kdyby se něco stalo Hegnusovi, okamžitě mi volej. Mám tři koně do Velké. Tak jsem mu zavolal,“ popisoval Stromský. Ani polský desetiletý hnědák není žádným outsiderem. Podle bookmakerů je pátým šestým favoritem Velké. „Je to kvalitní kůň, skončili jsme spolu druzí v Itálii ve velkém dostihu. Běhal třeba i v Polsku, ale tam za překážkami nejsou takové díry jako v Pardubicích. A zkušenosti budou rozhodovat,“ upozorňuje Stromský. Zajímavé je, že Sztorma připravuje polský kouč Greg Wroblewski, který se v Pardubicích proslavil zásluhou trojnásobného triumfu Orphee des Blins. Žádného jiného koně pro Velkou nepřipravoval, a tak má stoprocentní bilanci.

„Sešli jsme se u Sztorma letos tak, že já jsem ve Velké pardubické ještě nikdy neprohrál, a Marek zase nikdy nevyhrál. Jedna ta série v neděli skončí a určitě by se nám líbilo, kdyby to byla ta Markova,“ usmívá se Wroblewski. Opustí tedy konečně smůla žokeje Stromského?