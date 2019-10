Váňovo království se třese v základech. Vyhraje Faltejsek v neděli Velkou pardubickou už pošesté?

Pardubice Žádná okázalá gesta ani velká slova. Jan Faltejsek, s pěti triumfy na Velké pardubické druhý muž historického pořadí jezdců, je klidnou silou, která dost možná jednou překoná i legendárního Josefa Váňu.

Žokej s úsměvem od ucha k uchu v pouhých 36 letech dokázal v Pardubicích to, na co Váňa potřeboval téměř celou svou závodní kariéru – vyhrát Velkou na třech různých koních.

Pouze 66letá legenda dostihového sportu však dokázala alespoň se dvěma koňmi vyhrát více než jednou.



A stejný kousek může předvést i Faltejsek, pokud zítra ovládne 129. ročník závodu (startuje v 16.40 na ČT1) a obhájí loňský triumf v sedle osmiletého valacha Tzigana du Berlais.

A kurzy na to, že tento kousek zvládnou, mluví jasně. S počátečním kurzem 3,5:1 je Tzigane jednoznačným favoritem letošní Velké.

Aby ne, vždyť stroj na vítězství Faltejsek vyhrál pět z posledních sedmi ročníků.

Nejprve třikrát v řadě s Orphee des Blins, v roce 2016 s Charme Lookem a loni s Tziganem, čímž se osamostatnil na druhém místě historického pořadí jezdců před Václavem Chaloupkou a Petrem Gehmem.

Jen tři triumfu mu schází na Váňu

Už jen tři triumfy ho dělí od Váni. Mohlo by se mu tak povést ještě před lety nemyslitelné.

„Neřekl bych, že jsem legenda, jsou tady jiní, lepší a slavnější. Možná někdy později, až se člověk ohlédne, si řekne ano. Ale ta doba tady ještě není. Je to pro mě strašně daleko,“ říká šestatřicetiletý žokej.

„Myslet si, že je možné překonat pana Váňu, by bylo stejné jako tvrdit, že Jágr v bodování předstihne Gretzkého,“ našel si Faltejsek srovnání v ledním hokeji.

Jenže tohle srovnání je ze strany nejlepšího českého žokeje současnosti velice skromné. Zatímco Gretzkého rekord je pro Jágra v nedohlednu, Faltejsek má minimálně patnáct let závodní kariéry na to, aby Váňu sesadil.



Josef Vana.

Vždyť muž, který má v Pardubicích na závodišti sochu, vyhrál svou poslední Velkou téměř v šedesáti letech.

Navíc Faltejsek zná dráhu slavného závodiště odmala. Vyrůstal v nedalekých Kladrubech a do Pardubic se jezdil dívat na závody už jako školák.

A k tomu má i jiný důvod nebýt nervózní. „Mám spoustu jiných starostí než Velkou. Dostihy přijdou na řadu až o víkendu,“ smál se v týdnu před novináři.



„Neřekl bych, že jsem vítězný typ. K úspěchům mě dovedly přibývající zkušenosti, a k tomu jsem měl štěstí na koně. Když se tohle spojí, funguje to,“ dodal.

Tzigane je flink, musím na něj tlačit

V žokeje světové třídy vyrostl i díky tomu, že se jako jeden z mála českých jezdců v brzkém věku rozhodl zkusit štěstí v Anglii a poté ve Francii, kde se musel probíjet v obrovské konkurenci. A obstál.

Předně se naučil koně v závodě neuštvat a až v cílové rovince ho vyždímat ze zbytku sil. Proto je v Česku tak žádaným zbožím.

Ale funguje to i naopak. Faltejsek má výborné oko na výběr koní, s nimiž by mohl uspět. A tak udělá vítěze i z těch ne tak známých. Platí to ostatně pro všechny jeho koně – Orphee, Charme Looka i Tzigana.

Když jako mladý jezdec začínal na horších koních, přišel sám na to, že musí vyhrávat, aby se dostal do sedel těch kvalitnějších.

„Člověk má nějaký cíl a představy a opravdu to funguje. Jen tomu musíte věřit. Zvlášť na Velké. Je to doma, vítězství jsou všude jinde krásná, ale tohle je něco víc,“ přiznal Faltejsek.



Zároveň ví, že v Tziganovi má trochu svéhlavého partnera.

„On je trochu flink. Někdy je těžké ho motivovat. Budu na něj muset víc tlačit. Loni neměl kvalifikační dostihy nijak zářné, ale před závodem člověk cítil, že v něm něco je,“ doplnil.

Podaří se Faltejskovi ho namotivovat i letos a přidat už šestý svůj triumf na Velké?