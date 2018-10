Ledecká nepřevezme vyznamenání od prezidenta Zemana. Bude v zahraničí

PRAHA Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká ve čtvrtek potvrdila, že by měla dostat státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Na ceremoniál ale nepřijde, bude v zahraničí.

„Státní vyznamenání na Hradě nepřevezmu. Tou dobou budu na soustředění,“ řekla dvojnásobná Ester Ledecká na tiskové konferenci před novou sezonou. „Jsem moc ráda, že se zařadím po bok sportovců, kteří ocenění dostali,“ dodala podle serveru irozhlas.cz.

Nyní se ale musí vyrovnat česká hvězda s termínovou kolizí. Zatímco lyžařky pojedou na MS v alpském lyžování ve Švédsku 5. února super-G a 8. února sjezd, snowboardistky zamíří na MS do USA 4. a 5. února, kdy by se měl konat obří slalom a paralelní obří slalom. „Při kolizi termínů mistrovství světa by měl být prioritou lyžařský šampionát ve Švédsku,“ uvedl manažer Ledecké Viktor Valta.

Ze sportovců si kromě Ledecké převezme vyznamenání i tenista Radek Štěpánek.