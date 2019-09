Finále ve znamení veteránů. Pozlacený závěr kariéry však může mít jen Španěl Gasol, nebo Argentinec Scola

Praha/Peking Po úspěšných semifinálových zápasech dlouho zůstali na hřišti a na své poměry nevídaně slavili. Oba totiž tolik neprojevují emoce a nechávají za sebe mluvit své výkony. Hrající legendy Marc Gasol ze Španělska a Luis Scola z Argentiny navzdory očekáváním dotáhli své národní týmy až do finále světového šampionátu basketbalistů.

Navíc oba podali parádní výkony. Gasol nasázel Austrálii 33 bodů a pomohl vydřít postup do finále v druhém prodloužení nekonečné bitvy (95:88). Scola se blýskl 28 body a 13 doskoky a byl klíčovou postavou Argentiny při zdolání Francouzů (80:66), motivovaných vyřazením amerických obhájců. Obě podkošové hvězdy se blíží ke konci svých kariér, mohou však přidat životní úspěchy. Čtyřiatřicetiletý Gasol po letech strávených v Memphisu konečně svolil k výměně a stal se součástí parádního tažení Toronta letošním ročníkem NBA, které skončilo titulem.

Může se tak stát teprve druhým hráčem v historii, který by v jednom roce zvítězil v nejlepší klubové soutěži světa a následně na světovém šampionátu. Napodobil by Američana Lamara Odoma, který podobný kousek zvládl před devíti lety. „Nechci radši ani přemýšlet nad tím co by znamenalo spojit tyhle dva úspěchy do jednoho léta. Mám velké štěstí, že jsem se rozhodl reprezentovat,“ usmíval se Gasol po semifinálové výhře. Snad ještě zajímavější je příběh Scoly, který toho v NBA také odehrál spoustu, teď už však v devětatřiceti „dohrává“ kariéru právě v Číně.

Před dvěma lety nesehnal angažmá v Americe a musel vzít zavděk týmem Šanghaj Sharks. Když se objevil v argentinské nominaci na šampionát, mnozí fanoušci si ťukali na čelo, cože v ní pohledává, on však ukázal, že si nominaci opravdu zaslouží. „Nevěřil jsem, že se ještě někdy s Argentinou dostaneme tak blízko vrcholu. Zlato ze světového šampionátu mi chybí a už jsem ani nedoufal. Je to neskutečný turnaj,“ zadržoval slzy po semifinále dojatý Scola.

Marc Gasol na MS v Číně.

Pro oba však zlato zřejmě není jediné ocenění, o které si v neděli v Pekingu zabojují. Podle expertů jsou totiž největšími favority na zisk ceny pro nejužitečnějšího hráče celého turnaje, a nejspíše tak rozhodne až finále, jelikož se MVP většinou vybírá z vítězného týmu. Oba podávají na turnaji opravdu konzistentní výkony, které navíc dokázali ve vyřazovacích bojích vystupňovat a být pravými lídry. „Po zisku titulu s Torontem jsem měl volno přesně týden, než jsem se připojil k národnímu týmu. Prakticky jsem tedy neodpočíval. Cítil jsem ale zodpovědnost vůči spoluhráčům a celému Španělsku, což mi nedovolilo nedorazit. Teď to rozhodně stojí za to,“ dodal Gasol.

„Když v létě strávíte deset týdnů s národním týmem, není to příliš praktické. Nemůžete v tom vyšším věku dostatečně odpočívat, není čas pracovat na nových věcech ve vaší hře a tělo se výrazně víc opotřebovává, než když máte dva měsíce volna. Tyhle momenty to přebijí,“ vyprávěl Scola na tiskové konferenci s argentinskou vlajkou kolem ramen.