Frintová bude na SP v Karlových Varech obhajovat triumf. ‚Letos to budu mít mnohem těžší‘

PRAHA Pozornost triatlonového světa směřuje do Česka. Už o víkendu 23.-25. srpna se uskuteční CITY TRIATHLON Karlovy Vary, který vyvrcholí nedělním závodem ITU Světového poháru. V kategorii žen je jeho největší favoritkou obhájkyně loňského prvenství Vendula Frintová, letos to však nebude mít s obhajobou vůbec lehké.

„Musím souhlasit s tím, co říkají i jiní sportovci: něco obhájit je těžší než to vyhrát poprvé,“ říká na čtvrteční tiskové konferenci nejlepší česká triatlonistka, která loni vyhrála až díky povedenému sprintu v cílové rovince.



Vendulo, letos s v Karlových Varech poměříte síly například s Beth Potterovou, která se letos stala mistryní Evropy a ještě na olympiádě v Riu reprezentovala Velkou Británii v běhu na 10 tisíc metrů. Španělka Sara Perézová Salaaová zase reprezentovala v Riu jako plavkyně. Co říkáte na tyto nové soupeřky?

Každý rok je progres i ve startovním poli. Kór teďka, když hodně závodníků ještě honí body před olympiádou. Takže to startovní pole je opravdu nabité a i v podstatě plné. Je nás asi 55 na startu. Startovní listina mi letos do karet úplně nenahrává, protože v ní vykrystalizovala velice silná skupina plavkyň.

Vendula Frintová

Koho se tedy nejvíce obáváte?

Nechybí Gillian Backhousová, která vyhrála v Karlových Varech v roce 2017, kdy jsem skončila druhá. Silné bude i trio Američanek Tomlinová, Burnsová a Gormanová – vše medailistky ze závodů světového poháru. Mezi hvězdy závodu se zařadí také Ukrajinka Julia Jelistratovová, která dokázala na konci minulé sezony ovládnout Světový pohár v Salinas.

A co největší favoritka Beth Potterová?

Je to vynikající běžkyně, což na závodech předvádí často. Záleží, jestli bude v prvním balíku, nebo jaká bude ztráta. Ale v podstatě té startovní listině je opravdu patnáct holek, které už někdy byly na pódiu Světového poháru. Takže ten závod je poměrně hodně otevřený.

Dá se říci, že po loňském triumfu a předloňském druhém místu je pro vás závod v Karlových Varech ideální příležitostí získat body do kvalifikace na olympijské hry v Tokiu v příštím roce?

Ve Varech je to určitě příjemné a podpora diváků je znát. Když je to mezinárodní závod, mám výhodu oproti zahraničním závodnicím. Na druhou stranu je to také určitě trochu svazující.



Program SP: Neděle 25. srpna

10:00 ženy 15:00 muži

Co říkáte na obsazení mužského závodu?

Startovka žen je určitě nabitější, i co se rankingu týče, než ta mužská. To neříkám kvůli sobě, ale nejlepší závodník s jedničkou (Simon Viain) je až 40. na světě. Já také nesu jedničku pro ten závod a jsem 20. ve světovém rankingu. Takže nejsou tam úplně ti elitní závodníci, ale určitě Britové a Francouzi jsou vždycky silní a sedí jim i ta kopcovitá trať ve Varech.

Koho konkrétně nejvíc favorizujete?

Do Karlových Varů mají opět namířeno ruští bratři Igor a Dmitrij Polyanští. Druhý jmenovaný bude obhajovat vítězství z loňského roku. Chybět nebude ani stříbrný muž minulého ročníku – Ir Russell White. Na start se postaví také slovenský reprezentant Richard Varga, který patří k nejlepším závodníkům v Evropě a k nejlepším plavcům na triatlonové scéně.

Dá se opět očekávat Vargův velmi dobrý start?

Opět povede z vody tu plaveckou část, protože dlouhodobě patří k nejlepším triatlonistům v plavecké části. Měl poměrně kvalitní pětitýdenní vysokohorský kemp. Doufám, že třeba i jeho bychom mohli na pódiu konečně vidět, často končil těsně pod ním. Ríšovi bych to určitě přála.