Skandální rozhodnutí. Dvě triatlonistky byly diskvalifikovány, protože doběhly do cíle společně. Zlato brala až třetí v cíli

Tokio Předolympijský testovací závod triatlonistek v Tokiu vyhrála dvojnásobná mistryně světa Flora Duffyová z Bermud, ačkoliv cílem proběhla až jako třetí.

Pásku proťaly jako první Britky Jessica Learmonthová a Georgia Taylorová Brownová, ale protože se při tom držely za ruku, byly diskvalifikovány za porušení pravidel.

Learmonthová a Brownová podle triatlonové unie ITU nevyvinuly dostatečné úsilí v boji o prvenství.

I když závod startoval už v půl osmé ráno, provázelo ho vedro a organizátoři proto zkrátili závěrečný běh z deseti na pět kilometrů. Duffyové horko a vlhko vyhovovaly.

„V takovýchhle podmínkách závodím ráda, takže jsem se cítila dobře. Šlo hlavně o to si to taky vyzkoušet,“ uvedla světová šampionka z let 2016 a 2017.

„Bylo skvělé si zase s holkama zazávodit. Přes rok jsem takovou intenzitu nezažila a někdy jsem si myslela, že už to ani nepůjde. Tohle je ideální scénář,“ řekla jednatřicetiletá triatlonistka, kterou dlouho trápilo zranění nohy.

Závod byl současně příležitostí pro některé triatlonistky vybojovat si účast na Hrách v příštím roce. Muži budou závodit v pátek. Čeští reprezentanti v Tokiu nestartují.