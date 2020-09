Geniální šachové dítě prohánělo na českém šampionátu velmistry. A také předvedlo nevídaný kiks

PRAHA Domácí šachový šampionát skončil o víkendu bez překvapení, turnaj ovládla domácí jednička David Navara. Hodně na sebe ale upozornil i desetiletý talent Václav Finěk. Jak parádními výkony, tak i jedním málo vídaným zkratem.

Desetiletý supertalent českého šachu Václav Finěk zažil mezi dospělými na republikovém šampionátu jedno hodně smutné kolo. Černými figurami přehrál zkušeného mezinárodního mistra Milana Orsága, ten udělal v pozici na hranici prohry 40. tah a zvedl se od šachovnice.

V tu chvíli Vašík zapomněl, že pro projití časové kontroly musí také udělat 40. tah (měl na něj více než dvě minuty času) a také se procházel po sále. A to tak dlouho, až mu spadl praporek a on prohrál.

Nejlepší český šachista David Navara vyhrál v Plzni své již desáté mistrovství republiky.

Jeho trenér Michal Konopka líčil, jak těžko mu bylo, když viděl, že jeho svěřenec zjevně zapomněl udělat tah a v klidu se prochází po sále, a on ho přitom nesmí upozornit. Bylo to v šestém kole a do té doby hrál desetiletý Finěk jako z partesu. Porážel silné kandidáty na mistrovský titul, zremizoval s velmistrem Tomášem Polákem a jedinou porážku na kontě měl od české dvojky Viktora Lázničky.



Kdyby se nezapomněl a dotáhl tu partii s mistrem Orságem, možná by i bojoval o medaile.

Nicméně i po tomto výpadku se dokázal ještě oklepat, uhrál 5,5 bodu z devíti partií a skončil na celkově 14. místě. Šampionát opanoval nejlepší český šachista David Navara (7,5 bodu) před českou dvojkou Viktorem Lázničkou (7 bodů) a reprezentačním kapitánem Zbyňkem Hráčkem (6,5 bodu).

Pro Navaru je to již desátý domácí titul, což je rekord, který dlouho nebude překonán. Zvlášť, když ještě rozhodně s aktivní hrou končit nehodlá a výkonnostní propast mezi ním a zbytkem české reprezentace je stále hluboká.

V blízké budoucnosti by se mu mohl přiblížit nejmladší český velmistr a evropský šampion do 18 let Thai Dai Van Nguyen, který na MČR skončil čtvrtý se stejným bodovým ziskem jako bronzový Hráček.

A za nějakých pět až deset let možná i zmiňovaný Václav Finěk, o jehož výjimečném talentu svědčí nejen to, že jako desetiletý je na domácí scéně schopen bojovat s nejlepšími dospělými, ale i jeho postavení na světovém žebříčku. Je jedničkou mezi desetiletými i jedenáctiletými a mezi dvanáctiletými trojkou.