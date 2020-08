Carlsen naštval fandy Liverpoolu. Šachový velmistr se při vítězství na vlastním turnaji opřel do Firmina

Praha Mistr světa Magnus Carlsen se plavil po Středozemním moři na luxusní jachtě, mnohonásobný přeborník Ruska Peter Svidler byl na chalupě a za okny mu běhali koně, světová trojka Ding Liren vypadal, že hraje v místnosti bez oken, ale to jen proto, že kvůli časovému posunu byla za jeho okny již tma. Tito tři a spolu s nimi dalších sedm velmistrů ze světové špičky hráli spolu uplynulý týden na dálku šachový turnaj miliondolarové série Magnus Carlsen Tour.

Každý byl někde jinde, ale ve čtyři hodiny odpoledne evropského času se všichni připojili k hernímu serveru Chess24.com, pustili webové kamery a začali hrát. Nejprve každým s každým sérii čtyř rapid partií a nejlepší čtyři postoupili do play off. Ve všech fázích dominoval jen jeden muž, a to nejen v šachovém turnaji.



Šampion Carlsen, který ve finále Legends of Chess rozdílem třídy porazil ruského velmistra Jana Něpomňaščiho, zvládl v průběhu tohoto turnaje zároveň bojovat i v soutěži Premier League Fantasy Football a také rozzuřit do běla rudé fanoušky Liverpoolu.

V Premier League Fantasy Football celou sezonu soutěžilo 7,6 milionu hráčů a Carlsen, velký fanoušek fotbalu, se umístil na úctyhodné jedenácté příčce. Přitom ještě před posledním kolem měl šanci na celkové vítězství, a proto si jedno kolo na šachovém turnaji Legends of Chess předehrával o čtyři hodiny dříve, aby měl poté čas sledovat přenosy posledního kola anglické fotbalové ligy.

Zábavné bylo jeho šachově-fotbalové vytrolení fanoušků Liverpoolu. Když se v průběhu šachového turnaje ptal reportér na zhodnocení dosavadního průběhu, Carlsen odpověděl: „Do rozhodujících šancí se dostávám jako Lewandovski a proměňuju je jako Firmino. Pro ty, kdo nesledují fotbal a Firmina, to znamená, že velmi špatně.“ A když se na něj na Twitteru sesypali fanoušci Reds, šachový velmistr následující den ještě přilil olej do ohně: „Mnoho lidí nepochopilo, co jsem říkal. Nechtěl jsem se dotknout obecných fotbalových schopností Firmina, ale jeho schopnosti proměňovat šance v góly. A to jsou statistická objektivní fakta. Mohu k tomu jen dodat, když jde o útočníka Liverpoolu a jeho fanoušci tak nesnášejí, když někdo kritizuje jejich hráče, že Firmino je statisticky jeden z nejhorších zakončovatelů mezi hráči v nejlepších evropských klubech. To jsou fakta, zde není moc o čem diskutovat.“

Ze čtyř turnajů série Magnus Carlsen Tour, jejíž celkový cenový fond je milion dolarů, se do srpnového velkého finále, kvalifikoval čtyřlístek Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Daniil Dubov a Ding Liren. Vyvrcholení se bude hrát od 9. do 20. srpna na hracím serveru Chess24.com.

Tři mistři světa

Pro diváky Legends of Chess byla zvláště atraktivní přítomnost tří posledních mistrů světa. Kromě aktuálního šampiona Magnuse Carlsena hráli v tomto turnaji i dva jeho předchůdci - Višvanáthan Ánand a Vladimir Kramnik. A právě jejich partie byla jedna z nejpozoruhodnějších z celého turnaje.

Anand – Kramnik

Legends of Chess 2020

Diagram 1

Exmistři světa rozehráli hodně zablokovanou francouzskou, ale ve 34. tahu ve vyrovnané pozice se díky vynalézavosti indického velmistra začaly dít věci...

34.Sg6! Jb3 Střelce samozřejmě nešlo sebrat, protože po 34...fxg6?? by bílý promazal svého pěšce 35.f7 s dalším 36.f8D.

35.Ve1 Se8 36.Jf5! Další krásný tah a navíc jediný, který drží vyrovnanou pozici! Jinak by černý zahrál 36...Jxc3 a snadno vyhrál postupem c pěšce.

36...fxg6? Jezdce f5 samozřejmě vzít nešlo, protože na 36...exf5 by přišlo 37.e6! fxe6 38.Sxe8 a černý promění f pěšce v dámu. Chyba je ale i odebrání střelce. Černý se měl přibližovat králem k f pěšci, tahy Kc6, Kc7 i Kc8 držely vyrovnanou pozici. Takto bílý získává rozhodující výhodu.

37.Jd6+ Kc7 38.Jxd8+ Kd7 39.Jd6 g6 40.Jf5 Ke8 41.Jxh6 Jxc3 42.Jxg5 Jxd4 43.f7+ Ke7 44.Va1 Jce2+ 45.Kf2 Jf4+

Diagram 2

46.Kg3? Správné bylo Kf1, aby žádný z jezdců neměl odskok do šachu. Po 46.Kf1 Jc6 47.Jg8+ Kf8 48.Jf6! Ke7 49.f8D+! Kxf8 50.Va8+ a černý se nemůže uhnout králem, protože by dostal mat, musí tedy představit figuru. Jenže po 50...Vb8 51.Jd7+ ztrácí věž a po 50...Jb8 51.Va7 musí také odevzdat hodně materiálu, aby zabránil hrozbě 52.Vf7#.



46...Jg6 Teď je pozice zase objektivně rovná, ale velmi divoká a nebezpečná pro obě strany.

47.Va7+ Kd8 48.Va8+ Kc7 49.Vg8 Je2+ 50.Kf2 Jf4+ 51.Ke3 c3 52.Jxe6? Bílý opět chybuje a pozice je nyní vyhraná pro černého. Kdyby obětoval kvalitu 52.Vxg6 Jxg6 a pěšce na e6 až v dalším tahu, držel by rovnováhu.

52...Jxe6 53.Vxg6 d4+ 54.Ke4

Diagram 3

54...Ve2+? V těžké koncovce s nedostatečným časem na propočet chybuje i černý. K výhře vedlo 54...c2, ale odhadnout, že proměně obou pěšců do dámy (55.Vxe6 c1D 56.f8D) bude koncovka těžkých figur vyhraná pro černého, i když bílý má navíc jezdce, je snadné pro počítač, ale ne pro člověka.

55.Kf3 A pozice je opět vyrovnaná.

56...Ve3 56.Kg4 Jf8 57.Vg8 Jd7 58.Jf5 c2 59.Jxe3 c1D 60.Jd5+ Kb7 61.e6 Dd1+ 62.Kg5 Dd2+? 63.Kg6? Kdyby bílý zahrál 63.Jf4, tak by černý s hrůzou zjistil, že mu došly šachy a že je v prohrané pozici, a že tedy býval měl se v 62. tahu smířit s remízou věčným šachem po první řadě 62...Dg1 Kf5 63.Db1 Kg5.

63...Dg2+ Teď je však černý vyhraný, protože s šachy dobere všechny bílé pěšce. Bílý se proto vzdal. Velkolepá partie! 0-1

Zničený Číňan

Mimořádně komplikovaný byl nejen tento turnaj, ale celá série Magnus Carlsen Tour pro světovou trojku Dinga Lirena. Čínský velmistr trpěl nejen časovým posunem – zatímco většina ostatních účastníků začínala partie ve čtyři hodiny odpoledne svého času a končila nejpozději v devět večer, Ding Liren začínal v deset večer čínského času a končil vždy pozdě v noci či brzy nad ránem –, ale také problémy s připojením k hracímu serveru.

Několik partií čínský velmistr prohrál kvůli tomu, že jeho propojení k hernímu serveru Chess24.com bylo přerušeno, a to přestože videopřenos přes Zoom stále fungoval. Jeho internetové připojení tedy bylo dostatečně silné, ale zřejmě kvůli nějakým bezpečnostním nastavením čínkého netu byl od opakovaně odpojován od serveru Chess24.com.

Ding Liren tak skončil na turnaji Legends of Chess na posledním místě. Podívejte se na hezkou partii, ve kterého v ostré variatě antimoskevského gambitu sestřelila světová jednička.

Carlsen – Ding Liren

Legends of Chess 2020

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.Jc3 c6 5.Sg5 h6 6.Sh4 dxc4 7.e4 g5 8.Sg3 b5 9.Se2 Sb7 10.0-0 Jbd7 11.Jd2 Db6 12.a4 a6 13.e5 Jd5 14.Jde4 c5 15.Jxd5 Sxd5 16.Jc3 cxd4 17.Jxd5 exd5

Diagram 4

Černý má pěšce navíc a výraznou majoritu na dámském křídle a na první pohled se zdá, že postup jeho volných c a d pěšců bude bílému velmi nepříjemný. Pozice je ale objektivně vyrovnaná, protože bílý má již dokončený vývin a uklizeného krále, zatímco černý monarcha zůstal v centru a není snadné ho zabezpečit.

18.Sh5! Carlsen volí přímý útok na bílého krále, nezdržuje se tahy jako 18.Sf3 či 18.axb5. Nyní smrtelně hrozí 19.e6 s dalším 20.Ve1.

18...Jc5? A čínský velmistr ihned kolabuje, když nenachází jedinou obranu 18...Se7, po které by mohl pěšce po 19.e6 sebrat 19...De6, neboť na další 20.Ve1 se dámou může uhnout 20...Df6, protože střelec na e7 překrývá šach.

19.Dxd4 De6 20.Sg4 Jb3 21.Dd1 Dc6 22.axb5 Dxb5

Diagram 5

23.e6! Bílý otevírá centrální sloupec, na kterém černý král stojí jak nahý v trní. O partii je rozhodnuto.

23...fxe6 24.Sxe7 Va7 25.Sxd5 Jxa1 26.Df3 A černý se vzdal. Nejenže hrozí jednoduché 27.Sc6+ s odebráním dámy, ale především takto odhalený král nemá šanci proti dámě, věži a dvěma střelcům přežít. 1-0

Superfinále miliondolarové série

Ze čtyř turnajů série Magnus Carlsen Tour, jejíž celkpový cenový fond je milion dolarů, se do srpnového Grand Finále, kvalifikoval čtyřlístek Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Daniil Dubov a Ding Liren. Grand Finále se bude hrát od 9. do 20. srpna na hracím serveru Chess24.com, kde probíhá i komentovaný online přenos v devíti jazykových mutacích.