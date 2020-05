Carlsenovo šachové impérium roste. Norský mistr světa vyhrál online turnaj, který sám pořádal

Praha/Oslo Mistr světa Magnus Carlsen vyhrál prestižní turnaj nejlepších osmi šachistů světa, který se hrál v internetové herně jeho firmy. Ani filmoví scenáristé by nesepsali větší symboliku pro nové šachové impérium. Sportovní i marketingové.

Šachový velmistr Magnus Carlsen v neděli vyhrál finále prestižního internetového turnaje, ve kterém startovalo osm nejlepších hráčů světa. Do playoff postoupili první tři hráči světového žebříčku (Magnus Carlsen, Fabiano Caruana a Ding Liren) a světová jednička v bleskovém šachu Hikaru Nakamura.



Právě s Nakamurou se Carlsen ve finále utkal a zvítězil 2,5 : 1,5, když v koncovkách partií byl lepším a zejména stabilnějším hráčem. Norský fenomén, jemuž přezdívají šachový Mozart, není mimořádný jen kvalitou své hry – současně drží tituly mistra světa v klasickém, rapid i bleskovém šachu –, ale vyniká nad ostatními velmistry i z byznysového pohledu. Systematicky buduje ze svého jména marketingovou značku a zároveň staví byznysové impérium, které chce obchodně dominovat v internetovém šachu.

Globální značka jménem Magnus Carlsen

Devětadvacetiletý Carlsen už jako zázračné dítě přitahoval velkou pozornost médií. To platí stále, norská televize například zařazuje přímé přenosy z turnajů, na kterých hraje. I proto na rozdíl od ostatních šachistů nikdy netrpěl nouzí o sponzorské kontrakty.

Kromě těch tradičních, kterými jsou například investiční banka Arctic Securities, výrobce polovodičů Nordic Semiconductor či advokátní kancelář Simonsen Vogt Wiig, má smlouvu například také s módní značkou G-Star Raw, u níž bylo součástí dohody nejen finanční plnění, ale i to, že Carlsenova tvář se dostávala do módních a lifestylových časopisů a výkladních skříní, kde by se jinak neobjevila.

Jeho manažer Espen Agdestein nastavil rozumně i výši honoráře, který Magnus Carlsen požaduje za účast na nějaké propagační akci, jako je třeba simultánka.

Do doby nástupu Carlsena na šachový trůn požadoval v tomto sportu nejvyšší honoráře Garri Kasparov, který dostával 40 tisíc dolarů za jednu akci (většinou přednáška plus simultánka). Carlsenova cena je dvakrát vyšší, přesto si na nedostatek pozvánek nemůže stěžovat.

Z hlediska systematického budování značky MC byla podstatná nejen jeho mediální viditelnost a nastavená cena, ale také systematičnost a strategie ve výběru zemí, kam pojede na propagační akce. Klíčovým ukazatelem byla velikost trhu – takže jel do USA, Brazílie, Ruska, Číny, Indie a v Evropě do Německa nebo do Španělska, ale nikoliv třeba do České republiky. Pozvání k nám před několika lety odmítl právě z časových důvodů.

Do Prahy přijel letos v lednu natáčet reklamu pro sázkovou společnost Unibet, která je nejen jeho osobním sponzorem – na konci letošního ledna podepsali dvouletý kontrakt na 4 miliony norských korun (skoro 10 milionů českých korun) –, ale i jeho šachového klubu Offerspill, který se loni během pár hodin po založení stal jedním z největších na světě.

Právě tuto společnost loni dohazoval Norské šachové federaci, ta ale kontrakt na 5,9 milionu dolarů (zhruba 170 milionu korun) kvůli lobbování za změnu norského sázkového zákona odmítla. Mimo jiné i proto, že řada místních hráčů považuje hazardní průmysl za zlo.

Sázka na internetový trh

Právě Carlsenův klub Offerspill, jehož členem se můžete stát i online, a spolupráce s Unibet, která pravidelně vypisuje i sázkařské příležitosti na šachové zápasy a turnaje, jsou součástí byznysového plánu krále tohoto sportu získat co největší podíl na internetovém šachovém trhu.

S budováním byznysového šachového impéria začal tým kolem Magnuse Carlsena již před několika lety, když založili společnost Play Magnus AS, která nabízí stejnojmennou šachovou aplikaci, na níž si můžete zahrát proti virtuálnímu Carlsenovi v jeho různých věkových etapách.

Když si nastavíte jako soupeře sedmiletého Magnuse, ještě ho nejspíše porazíte, když si nastavíte dvanáctiletého, už si většina šachistů ani neškrtne.

Společnost má nyní zákazníky ve všech zemích světa s výjimkou Severní Koreje a Jižního Súdánu, kanceláře má již v pěti evropských městech (Oslo, Hamburg, Riga, Kodaň a Barcelona), ve kterých zaměstnává přes padesát zaměstnanců.

Loni v březnu pak koupila internetovou hernu Chess24.com, která společně s Chess.com a Lichess.org tvoří nejnavštěvovanější trojici šachových webů. O půl roku později pak Play Magnus AS v akvizicích pokračovala, když koupila šachovou tréninkovou platformu Chessable.com.

Web Chess24.com vykazuje měsíčně 5 milionů návštěvníků. Jeho rival Chess.com se sice chlubí jedenáctkrát vyššími čísly (57 milionů návštěv za měsíc), jenže Magnusův portál zřetelně více cílí na platící uživatele.

Jak vážně Carlsenův tým myslí budování internetového impéria, je vidět i na jejich aktivitě v době koronavirové izolace, kdy jako první uspořádali prestižní internetový turnaj nejlepších hráčů světa „Magnus Carlsen Invitational“ a jeho komentovaný online přenos byl k dispozici v devíti různých jazycích.

Snahu o další růst firmy dokumentují i další kroky.

Letos v březnu se novými akcionáři společnosti Play Magnus AS stali norský kapitálový fond Investinor a švýcarská společnost Cape Capital AG, kteří za sedmiprocentní podíl zaplatili 13,5 milionu dolarů (přes 330 milionů korun). Po tomto úpisu nových akcií drží Magnus Carlsen (skrze svoji firmu MagnusChess) ve společnosti Play Magnus 16% podíl.