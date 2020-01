Jednička šachu Carlsen natáčel během týdne v Praze reklamu, v sobotu zahájil turnaj ve Wijk aan Zee

Praha Šachový Wimbledon, jak se přezdívá turnaji ve Wijk aan Zee, začal v sobotu odpoledne a jedničkou startovního pole je mistr světa Magnus Carlsen. Kromě něj se diváci prvního letošního superturnaje mohou těšit i na světovou dvojku Fabiana Caruanu, Carlsenova předchůdce na světovém trůnu Višvanáthana Ánanda či mimořádně talentované šestnáctiletého mladíčka Alírezu Fírúzdžu a dalších deset velmistrů světové špičky.

Velmistr Magnus Carlsen i se svojí přítelkyní byli tento týden těsně před zahájením turnaje ve Wijk aan Zee na dva dny tajně v Praze. Šachový mistr světa zde v pondělí a v úterý natáčel reklamu.

Lidovým novinám to potvrdil pražský šachista z týmu Unichess Zdeněk Kovář, který jako člen filmového štábu měl příležitost zahrát si s ním čtyři partie.

Jak se Kovář za šachovnici s mistrem světa dostal? „Pracuji ve filmovém průmyslu a v úterý jsme ve velkém sále Žofína natáčeli klip s mistrem světa Magnusem Carlsenem. Při tom se ukázalo, že nasmlouvaní herci vůbec šachy neumí, a tak pro větší autenticitu záběrů režisér rozhodl posadit proti mistru světa mě, neherce a člena štábu, když se dozvěděl, že jsem šachista druhé výkonnostní třídy,“ říká Zdeněk Kovář.

A jak partie probíhaly? „Hráli jsme čtyři partie, první tři jsem prohrál a poslední jsme z časových důvodů nedohráli, režisér již měl natočeno. Celý štáb mně kibicoval a fandil, z hlavy se mi kouřilo jak parní lokomotivě z komínu. Černými jsem na něj zkoušel Skandinávskou, když je ten Nor, a taky Holandskou, když téměř rovnou z Prahy letěl na ten turnaj do Wijk aan Zee.“

O čem se s mistrem světa Zdeněk Kovář bavil? „Ptal jsem se ho samozřejmě na tu partii s mladým Íráncem z mistrovství světa v bleskovém šachu, ve které Carlsen stál na prohru, ale vyhrál na čas.

To jen zamumlal, že vyhrál. Vyptával jsem se ho i na nejlepšího českého šachistu Davida Navaru, co si o něm mistr světa myslí. Pokýval hlavou, že to je geniální šachista, ale prý trochu nevyrovnaný.“

Hlavní turnaj ve Wijk aan Zee hraje čtrnáct velmistrů světové špičky a první kolo začalo v sobotu. Mistr světa Carlsen se v prvním kole utká s domácím reprezentantem Anishem Girim.

Online přenos všech partií turnaje můžete sledovat na webu Chess24.com. Přímý přenos budou komentovat velmistři Peter Svidler a Jan Gustafsson.