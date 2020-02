Hádka v UFC před zápasem. Bude mi píchat do očí, stěžuje si Jonesův soupeř

Texas V noci ze soboty na neděli se v Texasu koná galavečer UFC 247. Hlavním tahákem večera je šampion Jon Jones, kterého vyzve Dominick Reyes, zatím neporažený třicetiletý zápasník. Mezi Američany se už stihla strhnout i hádka.

Jon Jones je považován za nejlepšího MMA bojovníka napříč všemi váhovými kategoriemi. Jeho skóre pětadvaceti výher bez jediné porážky mluví za mnohé. Jeho styl je ale lehce kontroverzní. Rád bojuje s prsty nataženými, kvůli čemu získává od rozhodčího jedno napomenutí za druhým. A právě o vypíchnuté oko se bojí i Reyes. „Moc toho nenadělám. Můžu na to upozornit rozhodčí, protože je tím proslulý. Bude to pro mě těžké, přece si nenaběhnu hlavou do natažených prstů. Není to ale jen o prstech, tou svou pazourou mává v úrovni obličeje. Je to obrovská zbraň,“ postěžoval si před zápasem Reyes.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Je dobře, že o tom soupeři přemýšlí, rozhodí je to…,“ vzkázal šampion. „Trénuji tvrdě, ale během tréninků rozhodně žádné šťouchání do oka nenacvičuji.“

Podle Jonese to není těžké jen pro soupeře, ale také pro něj. Rozhodčí ho kvůli tomu prý sledují víc, než ostatní a dokáží ho i znervóznit. „Už v zápase s Gustafssonem na mě pořád rozhodčí řval, ať si dávám pozor na prsty a to jsem je ani neměl natažené. Rozhodilo mě to. Dominik se toho taky obává a snaží se apelovat na rozhodčí. Nedopustím ale, aby taková věc ovlivnila průběh zápasu.“

Hlavní zápas večera tak přinesou dva neporažení zápasníci, šampionský pás UFC si domů ovšem vezme jen jeden z nich. A Jones věří, že zůstane u něj. „Podle mě si neuvědomuje, do čeho se pustil. Pro kluky, jako je on, je úspěch už jenom tu být. Já moc dobře vím, co obnáší trénovat na zápas o pás šampiona.“