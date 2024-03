ONLINE: Začíná HMS v atletice, Vondrová i Krsek postoupili do semifinále čtyřstovky

Čas ženské čtyřstovky – první disciplíny s českou účastí – nastal hned zkraje denního bloku. Jistotu semifinále získala Vondrová, která ač doběhla ve svém rozběhu třetí, výkonem 51,94 doplnila přímé postupující.

ONLINE: Halové MS v Glasgow – denní blok Denní program 1. dne sledujeme podrobně.

„Neběželo se mi špatně, ale takticky jsem rozběh nezvládla úplně dobře. Postup je dobrá zpráva, ale do semifinále je to špatný příslib, protože dostanu jedničku nebo dvojku (dráhu),“ hodnotila v rozhovoru pro ČT sport.

Vondrová už na halovém šampionátu jednou do semifinále postoupila, stalo se tak před šesti lety v Birminghamu. Nyní Češka doufá v ještě lepší výsledek. „Mým cílem je běžet co nejlépe a probojovat se do finále. Chci se prát o každé místo,“ hlásila v únoru na republikovém mistrovství.

Mezi semifinalisty se naopak těsně nedostala Tereza Petržilková, jež s časem 52,31 skončila třetí ve svém rozběhu a v celkovém hodnocení obsadila první nepostupovou pozici.

„Holky vepředu to měly pohlídané. Čas není špatný, ale nevydala jsem se na sto procent,“ komentovala česká atletka rozběh, v němž se neúspěšně snažila posunout ze třetí pozice, kterou držela po většinu času, alespoň o místo výše.

V poledne odstartovala čtvrtkařská soutěž mužů a také v tomto případě hájila české barvy dvojice reprezentantů. Druhý rozběh ze čtyř ovládl Krsek, jehož výkon 46,07 byl dokonce nejrychlejší i v celkovém součtu.

Soutěž naopak skončila pro Michala Desenského, který cílem proběhl v čase 47,48. Ve třetím rozběhu obsadil páté místo a v konečném hodnocení zaostal za postupem o necelou půlku sekundy.

Zbylými dvěma Čechy v dopoledním programu jsou Jakub Dudycha a Filip Šnejdr, kteří mají před sebou rozběhy na 800 metrů.

V tomto případě jsou závodníci rozděleni do pěti rozběhů, čeští atleti se představí ve čtvrtém a v pátém. Zatímco zkušenější Šnejdr startuje na halovém mistrovství světa potřetí, osmnáctiletého Dudychu čeká premiéra.

Večer se o medaile utkají koulaři

Večer se na oválu objeví Filip Sasínek, kterého čeká závod na 1500 metrů. Zkušený český atlet bude usilovat o postup do semifinále ve druhém ze čtyř rozběhů. Do akce půjde také koulař Staněk, který se pokusí v silné konkurenci zabojovat o medaili.

Halové MS v Glasgow – večerní blok Večerní program 1. dne budeme sledovat od 20:05.

Staněk na vrcholných akcích pravidelně pomýšlí na nejvyšší pozice. Na halovém mistrovství světa, na němž startuje popáté v kariéře je jeho nejlepším výsledkem třetí místo z Birminghamu 2018. Z halových mistrovství Evropy má kompletní medailovou sbírku, přičemž bronz před pěti lety získal právě v Glasgow.

O další medailovou sadu budou večer usilovat výškařky, čtvrtkaře Krska a Vondrovou čekají semifinálové běhy. Závěrečným vrcholem prvního dne šampionátu bude finále sprintu mužů na 60 metrů.