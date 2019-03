Proč mám za televizi platit? ptá se Hamilton. ‚Je to směšné a šílené‘

Londýn / Praha Kdo platí, ten poroučí. Staré heslo platí prakticky všude, a sportu se pochopitelně nevyhýbá. Práva na vysílání lukrativních zápasů nebo závodů přecházejí z veřejnoprávních televizí na soukromé, což se nelíbí jak řadě diváků, tak některým sportovcům. Naposledy se zlobil pilot formule 1 Lewis Hamilton.

Jezdec stáje Mercedes se obává nového ročníku formule 1, protože po velice dlouhé době se budou na Britských ostrovech prakticky všechny závody vysílat jen na placené televizi Sky Sports, jedinou výjimku bude představovat domácí Velká cena Británie.

„Čím více lidem znemožníte sledování formule 1, tím obtížnější bude působení pro řadu týmů, které v ní působí,“ řekl Hamilton. V posledních letech klesá počet diváků závodů královny motorsportu. Bezmála devět milionů domácích diváků sledovalo první Britův triumf ve formuli 1, kterého dosáhl v roce 2008 na brazilské Velké ceně, ale už jen dva miliony koukaly v přímém přenosu na zisk jeho posledního titulu na mexické GP v loňském roce.

Na otázku, co tomuto dramatickému poklesu říká, se Hamilton na chvíli odmlčel. „Neznám tahle čísla, nicméně pokud tomu tak je, je to z byznysového hlediska strašné. Rozhodně to není v pohodě, sám si vzpomínám, jak jsem jako malý kluk vyrůstal u sledování Velkých cen na BBC, bylo to tehdy úžasné,“ podotýká Brit.

Hamilton uvedl, že chápe, proč jsou fanoušci odrazováni vysokými náklady na pořizování placených televizních kanálů, kde by mohli sledovat formuli 1. Zároveň ale upozornil, že bude právě proto využívat jakoukoliv možnost, aby se mohl s fandy propojit přímo na závodech. A to ať osobně, přes sociální sítě nebo rozhovory pro média. „Placené televize se mnou nemají nic společného, takže toho musím využít, a propojit s příznivci úžeji,“ podotkl vítěz třiasedmdesáti závodů formule 1.

„Nerozumím politikám placených televizí, ale není to má práce, abych na tyhle věci odpovídal,“ vysvětloval. „Ale chápu to, že v dnešní době je řada věcí hodně drahá, musíte bydlet, platit všemožné náklady spojené se životem, pojištění a tak, a nakonec byste ještě měli platit za televizi a několik televizních licencí na různé sportovní akce. Je to směšné, a dokážu lidi pochopit,“ povzdechl si pětinásobný mistr světa.