Hamilton vyhrál počtvrté za sebou a příště už může slavit titul

Suzuka Velkou cenu Japonska formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Lewis Hamilton z Mercedesu a už za dva týdny v USA může slavit pátý titul v kariéře. Jeho soupeř v boji o celkové prvenství Sebastian Vettel totiž v Suzuce obsadil až šesté místo a čtyři závody před koncem na druhé příčce průběžného pořadí ztrácí 67 bodů.

“Jdu krok za krokem. Každý týden děláte všechno pro to, abyste měli dobrý závod, ale nikdy nevíte, jak to dopadne,“ řekl Hamilton. „Ale v Austinu se nám už nějakou dobu daří, takže se nemůžu dočkat, až tam tohle zvíře (auto) vypustím,“ přidal britský pilot, který vyhrál čtyři poslední Velké ceny USA a se šesti triumfy je i jejím rekordmanem.

Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce: Výsledky: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27:17,062, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -12,919, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -14,295, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -19,495, 5. Räikkönen (Fin./Mercedes) -50,998, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -1:09,873, 7. Pérez (Mex./Force India) -1:19,379, 8. Grosjean (Fr./Haas) -1:27,198, 9. Ocon (Fr./Force India) -1:28,055, 10. Sainz (Šp./Renault) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 21 závodů): 1. Hamilton 331 b., 2. Vettel 264, 3. Bottas 207, 4. Räikkönen 196, 5. Verstappen 173, 6. Ricciardo 146.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 538, 2. Ferrari 460, 3. Red Bull 319, 4. Renault, 5. Haas 84, 6. McLaren 58, 7. Force India 43, 8. Toro Rosso 30, 9. Sauber 27, 10. Williams 7.

Pozn.: Force India po změně majitele startuje v MS jako nový subjekt, a proto přišla o body získané před Velkou cenou Belgie. Jezdcům stáje body zůstaly.

Hamilton si s přehledem dojel pro čtvrté vítězství za sebou a týmového kolegu Valtteriho Bottase na druhém místě porazil o dvanáct sekund. Na třetí a čtvrté příčce se seřadili Max Verstappen a Daniel Ricciardo z Red Bullu, kteří se díky dobré strategii nečekaně dostali před Kimiho Räikkönena z Ferrari.



“Z naší strany to bylo velmi dobré. Oba kluci jeli skvěle, Daniel odvedl skvělý výkon a dostal se z patnáctého místa na čtvrté,“ uvedl šéf Red Bullu Christian Horner.

Především Verstappen zvýraznil trápení italské stáje, protože krátce po startu při tvrdém souboji poškodil Räikkönenův vůz a dostal za to pětisekundový trest. Ten si odpykal ve 22. kole, ale i přesto se dokázal vrátit na trať před Räikkönenem, který byl v boxech o pár kol dřív.

“Začal jsem brzdit pozdě a pak jsem udělal všechno pro to, abych se vrátil na trať. Kimi si vybral špatnou stopu. Je šílené za tohle dostat trest, ale nakonec jsme to nějak přežili,“ prohlásil Verstappen.

Ještě před tím si navíc na jezdci Red Bullu vylámal zuby Vettel, který po špatně zvolených gumách v kvalifikaci odstartoval až z osmého místa. Čtyřnásobný mistr světa se sice rychle dostal na čtvrtou příčku, jenže pak zbytečně zariskoval. V osmém kole zaútočil na Verstappena, ale po kontaktu dostal hodiny a propadl se na předposlední 19. místo.

“Věděl jsem, že dostal pětisekundový trest, ale nelituju toho. Navíc hodnotit to s odstupem je vždycky snadné. Místo tam bylo, ale on se pak začal bránit. Myslím, že bojuje tam, kde nemá, vždyť jsem se před tím dostal přes celé pole bez problémů. Podívejte se na jeho souboj s Kimim. Vždycky byste měli nechat nějaké místo, ale já nemohl jet nikam,“ dodal.

“V téhle zatáčce nemůžete předjíždět. Navíc jsem mu tam nechal dost místa,“ reagoval Verstappen. „Myslím, že je dobře, že Max za tohle nebyl potrestán. Byl to závodní incident. Bohužel tím Sebastianovi ukončil naděje na titul, takže Max dneska v Itálii asi moc oblíbený nebude,“ přidal Horner.

Vettel poté předvedl velkou stíhací jízdu, ale ztrátu už smazat nedokázal a do cíle dojel minutu a deset sekund za Hamiltonem. Pokud pilot Mercedesu za dva týdny v Austinu získá o osm bodů víc než Vettel, zajistí si pátý titul v kariéře. Vyrovnal by tak výkon Juana Manuela Fangia a lepší už by byl pouze rekordman Michael Schumacher se sedmi triumfy.



Zatímco Hamilton si připsal šestý triumf v posledních sedmi závodech, Vettel po skvělém úvodu sezony čeká na vítězství čtyři Velké ceny. „Snažíme se bojovat a vzdorovat tomu. Ale padá to na nás a myslím, že horší už to být nemůže,“ řekl Vettel, ovšem za použití sprostých výrazů. „Je to těžké, ale musíme to zkusit. Už nemáme co ztratit,“ dodal.