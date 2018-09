Hamilton vyhrál díky týmové režii, po závodě děkoval obětovanému Bottasovi

SOČI Díky výhře v dnešní Velké ceně Ruska sice Lewis Hamilton udělal další krok k zisku pátého titulu mistra světa, příliš velkou radost však z toho neměl. K triumfu mu totiž pomohlo vedení Mercedesu, které obětovalo na vítězství jedoucího Valtteriho Bottasa a nařídilo mu, aby obhájce titulu zhruba v polovině závodu pustil před sebe.

„Necítím se úplně dobře,“ řekl Hamilton po vítězství v pátém z posledních šesti závodů. Pět Velkých cen před koncem díky tomu v průběžném pořadí zvýšil náskok před druhým Sebastianem Vettlem z Ferrari na 50 bodů. „Ještě nikdy jsem se takhle po vítězství necítil,“ dodal.



Bottas musel pustit Hamiltona v 25. kole a britský pilot se pak po zastávce vedoucího Maxe Verstappena z Red Bullu dostal do čela. Rozhodnutí šéfů Mercedesu ho připravilo o první vítězství v sezoně a obhajobu loňského triumfu ze Soči. „Neznám moc týmových kolegů, kteří by udělali něco takového,“ podotkl Hamilton.

„Není to příjemná pozice, ale ujistil jsem Valtteriho, že já jsem o něco takového nepožádal. Tým prostě cítil, že je to správná věc, a rozhodl podle toho,“ prohlásil Hamilton, který po dojezdu do cíle místo oslav hned zamířil poděkovat Bottasovi. „Je to, jak to je. Pro tým to byl skvělý výsledek, získal maximum bodů, ale osobně to byl hodně těžký závod,“ uvedl finský pilot.

Rozhodnutí nechat vyhrát Hamiltona už v průběhu závodu vysvětloval zklamanému Bottasovi i šéf Mercedesu Toto Wolff. „Všichni jsme v srdci závodníci a chceme, aby vyhrávali ti nejrychlejší. Ale také musíme být pragmatičtí,“ řekl posléze novinářům. „A přesně tak to bylo dneska. Měli bychom skákat radostí, že jsme byli na prvním a druhém místě, ale museli jsme kvůli tomu jít proti Valtterimu. Měl vyhrát, ale my rozhodli jinak,“ uvedl.

„Je to pro tým i jezdce demotivující, ale taková je krutá realita. Dnes jsme mohli navýšit náskok o sedm bodů v mistrovství světa, které je pro nás letos velmi těžké a náročné,“ prohlásil Wolff.