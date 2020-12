Holyfield: Tyson lže, ale chápu, bojí se mě a potřeboval se rozboxovat. Já jsem ale připraven

Praha Slavná rivalita je zpět. Evander Holyfield oficiálně vyzval Mika Tysona, aby se přestal schovávat, podepsal smlouvu a završil s ním – byť „exhibičně“ – trilogii, kterou oba odstartovali vlastně už před třiceti lety.

„Ano, byl skvělý, ale prosím, lidi, neblázněme, neposílejme Mika Tysona do regulérního zápasu. Chraňme legendy, nenechme se unést,“ pronesl v posledních hodinách na sociálních sítích hvězdný Terence Crawford (37-0, 28 KO), šampion WBO ve velterové váze.

Jenže ono to jde těžko. Když čtyřiapadesátiletý Mike Tyson předvede to, co předvedl v noci na neděli v nakonec remízové exhibici s o tři roky mladším Royem Jonesem Jr.. Co na tom, že si před zápasem tradičně zahulil (marihuanu ovšem bez THC složky). Opět předvedl záblesky toho, co na něm mnozí obdivovali. „Cítil jsem každý jeho úder,“ přiznal po duelu i sám Jones.

„Všichni víme, že jsem v tom zápase měl stát já. Ale chápu, že se na mě potřeboval připravit. Tak snad už připraven je, přestane se schovávat a postaví se mi. Protože pak nepůjde o lokální akci, ale globální. Akci, kterou chtějí všichni vidět,“ nechal se slyšet v úterý už osmapadesátiletý „The Real Deal“.

Jen tak pro zajímavost, tato lokální akce byla vysílána do více než 150 zemí světa a dle prvních odhadů promotérů z organizace Thriller prodala v předprodeji více než milion PPV.

„Moje strana se pokusila ten zápas domluvit, ale nedostali jsme nic jiného než výmluvy,“ přidal ostře Holyfield, který se začal připravovat na comeback pár dní poté, co první tréninkové video zveřejnil na jaře Tyson. Ve svém kempu měl v pozici rádců a trenérů další dvě bývalé legendy – Ukrajince Vladimira Klička a Američana Antonia Tarvera. Aby toho nebylo málo, ten by rád na další exhibiční akci spráskal Youtubera Jacka Paula.

A co na to Tyson? Ten na téma Holyfield mluvil na pozápasové tiskové konferenci. Tam zopakoval, že jednání proběhla, ale obě strany se jednoduše nedomluvily.

„Možná, pokud ten zápas Evander tak chce, bude muset se mnou mluvit napřímo. Kontakt má. Protože pokaždé, když mí obchodní partneři mluví s jeho zástupci, nedopadne to dobře. Takže nevím. Kdyby jeho obchodním partnerům šlo opravdu o Evanderův blahobyt a plnění jeho vizí, tak dnes večer stál se mnou v ringu on,“ reagoval muž, který stanul v ringu po více než čtrnácti letech.

Na rozdíl od Jonese, který oficiálně ukončil kariéru před dvěma lety, a také Holyfielda, který k tomuto kroku přistoupil až po padesátce, když nebyl schopen „uhnat“ na souboj tehdejší krále a šampiony – ukrajinské sourozence Kličky. Poslední zápas absolvoval přitom už v roce 2011, když v desátém kole knockoutoval Dána Briana Nielsena, který o deset let dříve prohrál v šesti kolech s Tysonem.

„Určitě chci znovu do ringu. Klidně i s Evanderem, jsem připraven, ale musí k tomu přistoupit trochu jinak, protože lidi kolem něj nepracují dobře,“ přidal nejmladší šampion těžké váhy historie. „Náš třetí boj musíme udělat pro naše dědictví. V sobotu večer jsi řekl, že jsi připraven, tak se přestaň vymlouvat a podepiš smlouvu,“ kontroval Holyfield, který svého velkého rivala porazil v letech 1996 a 1997.

Oba se přitom měli utkat už na začátku 90. let, vše ale zhatila prohra Tysona s Busterem Douglasem v únoru 1990 a následné problémy se zákonem, které vyvrcholily jeho tříletým pobytem za mřížemi.

Mimochodem, stále je pochopitelně řeč o exhibici, Tysonovi jde hlavně o propagaci jeho projektu Legends Only League. Už z těchto vyjádření je ale cítit, že podobné tanečky a šetření se jako s Jonesem by jistě v plánu nebylo…