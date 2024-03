Macháč, Menšík i Siniaková zvládli úvodní kolo turnaje v Indian Wells

Turnaj mužů a žen v Indian Wells tvrdý povrch, dotace 17 991 110 dolarů Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Macháč (ČR) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:2

Menšík (ČR) - Hong Song-čchan (Korea) 6:3, 6:4

Monfils (Fr.) - Purcell (Austr.) 6:1, 6:2

Safiullin (Rus.) - Evans (Brit.) 6:1, 5:7, 6:2

Čorič (Chorv.) - Ofner (Rak.) 6:2, 3:6, 6:0

Seyboth Wild (Braz.) - Wolf (USA) 6:2, 6:1

Michelsen (USA) - Munar (Šp.) 6:2, 6:3

Ťün-čcheng Šang (Čína) - Thompson (Austr.) 6:2, 6:3

Fils (Fr.) - Borges (Portug.) 7:6 (5), 6:2

Sonego (It.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (7:1), 6:4

Vukic (Austr.) - Močizuki (Jap.) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Lajovič (Srb.) - Ruusuvuori (Fin.) 7:5, 6:2

Lestienne (Fr.) - Kudla (USA) 3:6, 6:2, 6:4

Pouille (Fr.) - Altmaier (Něm.) 6:4, 6:3

Fognini (It.) - Zapata (Šp.) 4:6, 6:2, 6:3

Kypson - Quinn (oba USA) 6:1, 7:6 (7:1) Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Minnenová (Belg.) 7:5, 7:6 (7:3)

Blinkovová (Rus.) - Karolína Plíšková (ČR) 6:1, 2:6, 6:4

Baptisteová - Montgomeryová (oba USA) 6:2, 4:6, 6:1

Ósakaová (Jap.) - Erraniová (It.) 6:3, 6:1

Townsendová (USA) - Linetteová (Pol.) 3:6, 7:6 (7:3), 6:1

Wang Sin-jü (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:0, 6:4

Parryová (Fr.) - Trevisanová (It.) 7:5, 6:3

Curenková (Ukr.) - Hovdeová (USA) 6:3, 6:1

Dolehideová (USA) - Bucsa (Šp.) 6:2, 6:0

Dodinová (Fr.) - Avanesjanová (Rus.) 1:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Hibinová (Jap.) - V. Williamsová (USA) 2:6, 6:3, 6:0.

Bronzettiovoá (It.) - Frechová (Pol.) 6:2, 6:4

Raducanuová (Brit.) - Masárová (Šp.) 6:2, 6:3

Collinsová (USA) - Andrejevová (Rus.) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6)

Wozniacká (Dán.) - Ču Lin (Čína) 7:6 (8:6), 6:1

Burelová (Fr.) - Wang Si-Jü (Čína) 4:6, 6:2, 6:4

Podoroská (Arg.) - Kruegerová (USA) 3:6, 6:3, 6:3

Párrizasová (Šp.) - Kesslerová (USA) 6:3, 7:6 (7:3)

Stephensová (USA) -Šarífová (Eg.) 7:5, 6:3 Čtyřhra - 1. kolo:

Melicharová-Martinezová, Perezová (4-USA/Austr.) - Vondroušová, Nosková (ČR) 6:0, 4:6, 10:5