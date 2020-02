Jakmile jsem chtěla zrychlit, objevila se záklopka, která mi vyšší frekvenci neumožnila, mrzí Vítkovou

Vrchlabí Zdravotní problémy 31leté biatlonistky Veroniky Vítkové se vlečou už od léta. V prosinci opustila Světový pohár, kde její tělo kolabovalo uprostřed závodů. Tehdy ještě bronzová olympijská medailistka věřila, že by se mohla dát do pořádku do startu mistrovství světa. V nominaci však její jméno není. „Víceméně jsem na tom pořád stejně,“ říká. Což znamená: pořád stejně špatně.

Zásadní otázka zní: Už jste přišli na to, co vaše vleklé zdravotní potíže způsobuje?

Vyloženě ně. Tělo mě pořád nepustí na trati do vyšší frekvence tak, abych v ní setrvala. Byla jsem na spirometrii a na testech na běhátku. Pracujeme s variantou, že by příčinou mohlo být dýchání. Proto teď jezdím pravidelně do Stromovky, kde se mu s fyzioterapeutkou věnuji.

Jak konkrétně?

Snažím se posilovat nádechové a výdechové svaly a učím se, jak je správně zapojovat. Dělám i intenzivnější dýchací trénink na trenažerech.

Poté, co jste v prosinci opustila Světový pohár, jste měla na doporučení trenérů delší tréninkový klid. Až po Vánocích jste se zase začala připravovat. Ani tehdy to nešlo?

Odjela jsem do Obertillachu, kde jsem měla z běhání docela dobrý pocit. Jenže vzápětí se mé tělo zase vrátilo do předchozího stavu.



Vyhrála jste nyní závod Českého poháru.

Ale to není měřítko.

Veronika Vítková nemohla být se svým víkendovým vystoupením v Novém Městě spokojená.

Pocit byl stále špatný?

Právě. Chtěla jsem závodit, protože já neumím jet na půl plynu. Kdykoliv mám na sobě startovní číslo, vždycky chci jet naplno. Bohužel, jakmile jsem chtěla zrychlit, zase se objevila záklopka, která mi vyšší frekvenci neumožnila.

Co se v takovou chvíli ve vašem těle odehrává?

Připadá mi najednou totálně zesláblé, vyčerpané, bez energie. Jedu potom pořád ve stejném tempu, v určitém tunelu, kdy už ani nevnímám věci okolo sebe. Pak přicházejí i jakési mžitky před očima.

Jak tedy momentálně trénujete?

Nenazývala bych to vyloženě tréninkem. Jen si jedu zajezdit, udržuju tělo v pohybu. Tak jsme se dohodli s Egilem (trenérem Gjellandem). Až budeme mít další data, uvidíme co dál.

Kdy je budete mít?

Někdy koncem února bych měla jít znovu na pás, kde mi změří dýchací hodnoty. Ty zatím nejsou dobré.

Veronika Vítková nastoupila v Pokljuce do smíšené štafety.





































Jak současnou situaci zvládáte psychicky?

Těžko se srovnávám s tím, že se tyhle mé problémy dějí opakovaně. Nesebraly mi chuť bojovat, jenže tělo prostě nemůže.

V nominaci na mistrovství světa chybíte poprvé od roku 2008. Budete mít chuť dívat se na šampionát v televizi?

Jo, určitě se podívám. I teď sleduji závody. Nezanevřela jsem na biatlon.

Věříte, že byste se ještě v závěru sezony mohla vrátit do Světového poháru?

O tom momentálně ani nepřemýšlím, ani to s nikým neřeším. Nechceme na nic tlačit.

Takže můžete aktuální sezonu obětovat a doufat, že přes léto se vše změní k lepšímu?

Víceméně. Opravdu se snažím nad tím nedumat. Dělám, co mi řeknou, a moc dopředu se nekoukám.

O ukončení kariéry zatím neuvažujete?

To v tuhle chvíli nedokážu říct. Záleží, jak vše půjde dál. Dřív než někdy v létě bych se určitě nerozhodla.