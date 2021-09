Jako náměsíčný spadl ze třetího patra a skončil na vozíku. Teď má Drahonínský druhé zlato z paralympiády

Při úrazu si poškodil slezinu, játra a také páteř. Aktivní mladík, který byl zvyklý pořád lítat venku a sportovat, najednou skončil na vozíku.

S nepřízní osudu se však dokázal vypořádat a dnes již patří mezi aktivní legendy paralympijských her. V lukostřelbě kladkovým lukem je trojnásobným mistrem světa a nově už dvojnásobným vítězem paralympiády. První zlato získal hned v roce 2008 v Pekingu, druhé přidal po třinácti letech v pondělí v Tokiu. Navíc dva dny předtím se v soutěži smíšených dvojic radoval spolu se Šárkou Musilovou ze stříbra.

„Chtěl jsem vyhrát i minulou a předminulou paralympiádu, ale asi jsem neměl hlavu na to tak dobře nastavenou. Jsem rád, že to teď vyšlo, je to super,“ radoval se Drahonínský při povídání z japonské metropole. „Jsem ještě unavený, takže mi to asi dojde až později, ale jsem šťastný, že jsem zvládl celou cestu do Tokia a k vítězství.“

Lidovky.cz: K němu jste kromě těsného finále, které jste vyhrál o bod, dokráčel poměrně suverénně. Byly momenty, kdy jste zaváhal, nebo jste si plně věřil?

Celou dobu jsem si držel svou rutinu, šel jsem šíp po šípu, do každého jsem prodal to, co umím, co jsem natrénoval, svou techniku. Byly tam tři ošemetné momenty. S Íráncem (Mohammad Reza Zandi) v semifinále, kdy jsem dal dvě osmičky – druhou jsem nejspíš povolil přední ruku, takže mi trochu chyběl důraz. Ve finále to zase byla jedna sedma. Ale jakmile jsem vystřelil, vždycky jsem věděl, co jsem udělal špatně, takže jsem si vzal nový šíp a jel zase dál. Jsem rád, že to stačilo a vyšlo to.

David Drahonínský (39): Datum a místo narození: 19. května 1982, Kaplice

Největší úspěchy: dvojnásobný paralympijský vítěz, trojnásobný mistr světa

Medaile z paralympiád (2-3-1): 2008 (Peking) - zlato, 2012 (Londýn) - stříbro, 2016 (Rio de Janeiro) - stříbro (vše individuální soutěž) a bronz (smíšené dvojice), 2021 (Tokio) - zlato (individuální soutěž) a stříbro (smíšené dvojice)

Ostatní: po úrazu se nejdříve věnoval boccii, v roce 2001 začal s lukostřelbou; o pět let později porazil na mistrovství republiky všechny zdravé střelce a získal domácí titul; několikrát ve své kategorii překonal světový rekord.

Lidovky.cz: Na medaile jste dosáhl už na třech předchozích hrách. Pomohly vám bohaté zkušenosti?

Na této úrovni samozřejmě přijeli všichni borci připravení, se svými trenéry, týmy, s mnoha odstřílenými hodinami. Já mám ty zkušenosti. Už před paralympiádou jsem se bavil s jedním známým, že jsem z té dvanáctky jeden ze dvou se zkušenostmi s paralympiády a že mi to hodně pomůže. Takže věřím, že i tato věc pomohla.

Lidovky.cz: Bylo to první zlato české výpravy na letošních hrách. Jak jste je slavili? Nebo si počkáte na doma?

Zatím žádné oslavy neproběhly, ale věřím, že až se vrátím do Prahy, tak s mamkou nebo kamarády, kteří mi fandili, bouchneme plechovku nealkoholického piva. Já jsem už od ledna vyškrtnul alkohol z jídelníčku a popravdě mi to nijak nechybí a dokážu se bavit s přáteli i bez toho, abych měl v hlavě alkoholem sníženou ostrost vnímání. Těším se zpátky do Čech, že si zajdu s přáteli na kafe, nealkopivo, popovídáme si o tom na střelnici, ale myslím si, že žádné brutální oslavy asi neproběhnou.

Lidovky.cz: Jaká panuje pospolitost na paralympiádě? Jsou spolu hlavně krajané, nebo je to spíš v rámci jednotlivých sportů či druhu postižení?

Někteří lidé se znají už z dřívějších paralympiád, ale letos je to jiná situace. Sportovec mohl do Japonska přijet sedm dní před svým závodem a po jeho skončení musí opustit Tokio do 48 hodin. Za mě jako lukostřelce můžu říct, že tady jsou fajn lidi, podporujeme se navzájem. Řekl bych, že letos je to dokonce ještě lepší. Navíc za mnou coby známou postavou světové lukostřelecké elity chodili všichni ostatní, i trenéři, poplácat mě po rameni, ještě než jsme vůbec začali závodit. Je pěkné se po dlouhé době zase vidět, popovídat si o životě, jak se kdo má, a pak se už zase soustředíme na své závodění.

Další den po vítězství jsem pak ostatní znovu potkával a zase mě plácali a říkali, že to bylo neuvěřitelné vystoupení. Já si to samozřejmě pamatuju, zároveň se ale těším, jak si to budu moct prohlídnout na YouTube, až ta videa světová federace vypustí do světa, protože to muselo být brutální.

Bylo to první české zlato, konečně se mi to zase povedlo. Tak snad můj telefon tu mediální kanonádu vydrží. Jsem rád, že tady můžu Českou republiku reprezentovat, že jsme jednu zlatou urvali a třeba ještě další přibydou. Hlavně aby čeští fanoušci drželi palce, a já doufám, že to mí kolegové boccisti, střelci, plavci a atleti zvládnou.

Lidovky.cz: Máte na kontě medaile z paralympiád, mistrovství světa, několik rekordů. Promítne se vám při velkých triumfech v hlavě cesta, jak jste k nim dospěl?

Každá z nich má za sebou nějaký příběh, nějakou cestu – jednou bych o tom asi mohl napsat knížku, bylo to neuvěřitelné. Zatím ta cesta nekončí a nejspíš bude i pokračovat dál, jen bych si teď měl trochu odpočinout, abych tělo po té dlouhé a náročné přípravě zregeneroval. Zároveň mě prostě baví makat a vědět, že chci posouvat svoje maxima, že mám o co bojovat. Paralympiáda je jednou za čtyři roky, teď se čekalo dokonce pět let, a já se chtěl na ni připravit. Teď už můžu říct, že se mi to povedlo, no a jedu zase dál, vstříc dalším příběhům a triumfům.

Lidovky.cz: Berete jako začátek té cesty onu osudnou nehodu?

Osudná nehoda, no... Asi bych kecal, kdybych říkal, že mi to život nezměnilo. Nebudu říkat, že mi to změnilo život k lepšímu, nebo horšímu, prostě ta situace nastala, já jsem se s tím nějak naučil žít a mám teď 24 hodin denně nějakou náplň, mám co dělat a nemám čas přemýšlet o tom, že sedím na invalidním vozíku.

Lidovky.cz: Jak jste se s tímto faktem srovnával?

S tím se člověk nesrovná nikdy. Hrál jsem fotbal, hokejbal, v zimě jsem bruslil na rybníku, celé dny běhal na ryby, se skauty nebo hasiči a najednou ležíte v nemocnici, čumíte do stropu a dokážete akorát valit očima zleva doprava nebo koukat na sestřičky. První půlrok jsem strávil v nemocnici, pak tři měsíce v Kladrubech. Ale bylo to holt tak a po malých krůčkách jsem si dával nějaké cíle, které jsem si postupně plnil. A dnes mám těch svých 24 hodin každý den naplněných a občas bych potřeboval i trochu víc, abych si mohl odpočinout.

Lidovky.cz: Před úrazem jste měl těch aktivit hodně a byl jste i úspěšným taekwondistou. Hrálo to velkou roli, když jste se rozhodl dál realizovat ve vrcholovém sportu?

S aktivitami, které jsem dělal před úrazem, byl prostě konec. Díky tomu, že mě rodiče vždycky vedli ke vzdělání, že bych měl mít aspoň střední školu, jsem měl za cíl studium. Když jsem se na nastalou situaci aklimatizoval, jel jsem se podívat na obchodní akademii v Jánských Lázních pro zdravotně postižené, kde jsem následně udělal zkoušky a za pět let odmaturoval. Pak jsem mohl pokračovat na Metropolitní univerzitě v Praze (dosáhl magisterského titulu na Fakultě mezinárodních vztahů a evropských studií), kde také mají program pro zdravotně postižené, navíc zdarma, čímž nám strašně pomáhají. A že jsem před úrazem sportoval? O. k., maximálně bych řekl, že díky tomu, že jsem dělal taekwondo, jsem to přežil.

Lidovky.cz: Čekal jste, že vám to v lukostřelbě takhle půjde? Vždyť v kladkovém luku porážíte i republikovou špičku mezi zdravými.

Republikovou špičku jsem kdysi porazil, ale teď už jsou ti kluci na trochu jiné úrovni. Takže když teď se mi na republice zadaří, skončím ve druhé osmičce. Neberu to nijak tragicky, protože je to přece super trénink, když se můžu poměřit s lepšími.

Lidovky.cz: Zkoušel jste to i v klasické olympijské lukostřelbě?

To ano, ale moje postižení by mi nedovolilo trénovat tak tvrdě, protože bych tětivu v prstech pravé ruky prostě neudržel.

Lidovky.cz: Kromě sportování pracujete v klasickém zaměstnání, nebo máte nějaký úvazek v některém ze středisek vrcholového sportu? Pomáhají vám sponzoři?

V žádném kolektivu netrénuju, všechno si organizuju sám. Mám štěstí, že jsem vyhrál na posledním mistrovství světa medaili, takže mám od Národní sportovní agentury peníze na přípravu, a jsem člen vysokoškolského sportovního centra, kde pobírám poloviční úvazek, takže se můžu v rámci možností připravovat. Pak mám dva sponzory, vůči nimž produkuju nějakou aktivitu a oni mi za to pomáhají.

Mám štěstí, že jeden z nich je soukromá zdravotnická síť Santé, kam mohu pravidelně docházet na rehabilitaci a v případě jakéhokoliv zdravotního problému kontaktovat jejich linku a oni se mi snaží maximálně vyjít vstříc. To je strašně velký bonus, za který bych platil nehorázné peníze.

A druhým sponzorem je společnost BBraun, která vyrábí katetry pro vozíčkáře, díky kterým se cévkuji, a oni mě zapojují do svých marketingových aktivit.

Je to super a chci jim moc poděkovat. Nemůžu si tedy stěžovat, ale rozhodně by nebylo špatné, kdyby se ještě pár sponzorů našlo. Mohl bych pak svou přípravu dál vylepšit, třeba o nějaké zahraniční soustředění.

Lidovky.cz: Co musíte dělat a podstupovat, abyste se udržoval takovou dobu na vrcholné úrovni?

Důležitý je každodenní trénink. Lukostřelba je náročná fyzicky, psychicky i technicky, takže musím nastřílet určité množství šípů, naposilovat kompenzaci zátěže zad a k tomu spolupracuji se sportovní psycholožkou Kateřinou Kudláčkovou Vejvodovou, která mi kdysi dávno nastavila hlavu, a já díky tomu od paralympiády v Londýně 2012 vozím medaile skoro ze všech velkých akcí. Určitě by měla zvednout ceny, aby lidi platili za její vědomosti, které nabyla při studiích v zahraničí a Spojených státech.

Lidovky.cz: Máte kolem sebe tým, který vám pomáhá jak s přípravou, tak při závodech?

Je to banda nadšenců. Do Hradce Králové jezdím za Pavlem Zaoralem, což je jeden z nejlepších lukostřelců z kladkového luku v České republice - s ním konzultuju technickou stránku vybavení i střelby. V Klecanech zase můžu skoro každý den trénovat s kamarádem Martinem Dufkem. Vždycky to rozprostírám, jednou s Pavlem, podruhé s Martinem, abych jim nelezl na nervy. A taky mám štěstí, že to mám z Čakovic kousek do Klecan nebo Odoleny Vody, kde je super parta lidí, mám klíče od střelnice a můžu tam kdykoliv přijet. Strašně moc pozdravů posílám do Odoleny Vody paní Kláře a panu Tomášovi Růžičkovým, kteří vedou tamní oddíl. Mají tam mraky dětí, a když k nim přijdete na trénink, vidíte, jak to všechny baví. Možná mají nějaké sny o olympiádě, jelikož mě znají, ale jinak to u nich je o čisté radosti ze sportu, že vypadnou ven od počítačů, vypnou telefony a jdou si prostě zastřílet z luku, což člověka maximálně dobíjí. Cítím, že pro ty malé děti jsem hrdina, i když vím, že je to jen na nich, jestli v životě budou chtít něco dokázat a něco pro to udělají.

Rovněž je pro mě velký bonus, že v rámci klubů, které fungují pod Českým lukostřeleckým svazem, můžu jezdit na závody a poměřovat síly se zdravými sportovci. Zároveň bych vyzdvihl sportovní klub v Novém Městě nad Metují, kde David a Libor Šnajdrovi každý rok organizují para lukostřelecký pohár i na mezinárodní úrovni, takže nemusím cestovat tak daleko. Díky moc všem lidem, kteří mě podporují a drží mi palce.

A jednu část přípravy jsem absolvoval i se Šárkou Musilovou, o níž jsem věděl, že spolu budeme střílet v mixu (v Tokiu získali stříbro), takže jsem občas jezdil 150 kilometrů do Trutnova, kde jsme spolu trénovali právě smíšené týmy.

Jsem strašně rád, že práce, kterou jsem tomu věnoval, nepřišla vniveč. Svět jde strašně dopředu a nechci říkat, že České republice nejen v lukostřelbě ujel vlak, protože my ani nemáme postaveny zastávky, kudy by ten vlak tady jel.

Lidovky.cz: K vaší vizáži patří i přelivy v barvách české vlajky. Jak to vzniklo a co pro vás znamená, že vyrazíte na závod s takto upravenou hlavou?

Kdysi jsem to viděl u nějakého sportovce, už ani nevím, kde přesně. Udělal jsem si to na světovém poháru před hrami v Pekingu, a i když na posledních dvou mistrovství světa jsem to neměl, do Tokia jsem si to udělal. Jel jsem sem bojovat i za mého taťku, který bohužel zemřel před dvěma lety na rakovinu, a věděl jsem, že by mu to udělalo radost. Tohle ke mně zkrátka patří, lidi mě s tím znají, takže jsem koupil barvy, napatlal je na hlavu a celkem to na té palici vypadá dobře. Ať každý ví, odkud jsem a že ta bílá, modrá a červená patří do středu Evropy do České republiky.