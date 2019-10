Basketbal by měl lidi spojovat, říká James. Výroky o sporu mezi USA a Čínou se mu to nepovedlo

LOS ANGELES/PRAHA Průšvih z jediného příspěvku na Twitteru řeší už téměř dva týdny zámořská NBA. Nejlepší basketbalová liga světa se ocitla uprostřed geopolitického sporu mezi USA a Čínou – zemí, která NBA každoročně přináší stovky milionů dolarů. Teď se k problému poprvé veřejně vyjádřila největší ligová hvězda, křídelník LA Lakers LeBron James. A že by se mu prohlášení zrovna povedlo, se říct nedá.

Čtyřiatřicetiletý basketbalista mluvil s médii v pondělí poprvé od čtvrtého října, kdy generální manažer Houstonu Daryl Morey svým příspěvkem „Bojujte za svobodu, stůjte za Hongkongem!“ rozpoutal mediální i politickou smršť.

James odmítl komentovat napjatou situaci mezi NBA a Čínou, místo toho zkritizoval Moreyho za to, že ohrozil vztah mezi nejlidnatější zemí světa s ligou, hráči, týmy i majiteli klubů.

Protesty v Hongkongu jsou reakcí na navržený, ale nakonec neuskutečněný extradiční zákon. Protesty zřejmě nejsou ani zdaleka u konce a problém se spíše stále víc prohlubuje.

„Nechci se dostat do konfliktu s Darylem Moreym, ale myslím si, že reagoval dříve, než byl dostatečně obeznámen se situací na místě. Kvůli němu mohlo velké množství lidí přijít k úhoně ať už finanční, fyzické, emocionální, či duševní. Musíme si tedy dávat pozor na to, co tweetujeme, říkáme i děláme, protože sice máme svobodu slova, ale i tak můžeme způsobit spoustu problémů. Navíc sociální sítě za mě nejsou ideální způsob, jak se vyjadřovat k tak důležitým věcem,“ řekl čtyřnásobný nejlepší hráč ligy před přípravným duelem s Golden State Warriors.

„Nebojím se mluvit o ničem, ale musím problému rozumět. V tuto chvíli si myslím, že já ani mí spoluhráči toho o situaci stále nevíme dost,“ myslí si LeBron.

Na Twitteru „zazářil“ nakonec i sám LeBron

Ani docela dlouhý rozhovor Jamesovi nestačil, když krátce poté doplnil svá slova hned dvěma komentáři. Kde jinde než na sociálních sítích, konkrétně na Twitteru. „Můj tým i celá liga mají za sebou hodně náročný týden. Podle mě si z toho musíme odnést to, jakou škodu můžeme udělat jedním špatným příspěvkem. Někdo se prostě předem nezamyslel. Mohl na poslání příspěvku týden počkat,“ napsal LeBron.

Právě za tento příspěvek to James na sociálních sítích pořádně schytal od novinářů i fanoušků, když většina lidí porovnává jeho „náročný týden“ s těmi, které každý den prožívají protestující za svobodu přímo v Hongkongu.

Ostře se do něj opřel i turecký rodák a hráč Bostonu Enes Kanter, kterému byl za kritiku tamního prezidenta Erdogana zrušen pas a v Turecku mu hrozí vězením. LeBron a jeho tým byli v době odeslání Moreyho příspěvku ve středu dění, protože je o víkendu čekaly v Číně dva přátelské zápasy proti Brooklyn Nets. Situace na místě byla podle všeho hodně napjatá, do poslední chvíle nebylo jisté, jestli se bude hrát a jestli nedojde k nějakým nepokojům (nakonec se uskutečnily, ale bez výraznějších komplikací).

V Číně měli hráči také uzavřené setkání s šéfem ligy Adamem Silverem.

Při něm si podle zdrojů americké televize ESPN stěžovali, že byli postaveni doprostřed konfliktu mezi NBA a Čínou. Také se ptali, jestli Moreyho čeká nějaký trest. Podle nich by je určitě trest neminul, pokud by se oni dopustili podobného „prohřešku“.

Silver hráčům i následně veřejnosti sdělil, že manažer nebude vedením ligy nijak potrestán, a bránil právo na svobodu slova lidí okolo NBA.

Houstonský manažer svůj kontroverzní status sice okamžitě smazal a následně se omlouval, v tu chvíli už bylo ale zaděláno na průšvih a může být rád, že zatím nepřišel o práci. Veřejně ho zkritizoval mimo jiné i majitel klubu Tilman Fertitta.

I přes nepříjemný zážitek se však LeBron podle svých slov nebude bát vrátit do Číny při jakékoliv další příležitosti.

„Já osobně jsem byl vždy přivítán s otevřenou náručí. V Číně jsem byl už alespoň patnáctkrát a vždy bylo všechno v pořádku. Jel jsem tam vždy s cílem propagovat basketbal. Tato hra by měla lidi spojovat a daří se jí to moc dobře,“ uzavřel LeBron James.

Ten si sice zaslouží pochvalu, že se „horkému tématu“ před novináři nevyhnul, že by se ale tváři tohoto sportu povedlo situaci uklidnit, to se říct nedá.

Co bude následovat?