Šéf Houstonu vyjádřil podporu Hongkongu o autonomii na Číně, ohrožuje výnosnou spolupráci NBA v Asii

Těžko říct, proč se sedmačtyřicetiletý Morey, absolvent prestižní univerzity MIT, rozhodl v pátek zničehonic podpořit hongkongské demonstranty. Jeho příspěvek ve znění „Bojujte za svobodu, stůjte za Hongkongem“ narážel na více než čtyřměsíční protivládní protesty, které zmítají celým správním územím.

Protesty jsou reakcí na navržený, ale nakonec neuskutečněný extradiční zákon, který je obecně považován za poslední kapku v uspořádání „jedna země, dva systémy“. To mělo zajistit Hongkongu vysokou míru autonomie. Protesty nejsou zřejmě ani zdaleka u konce a problém se spíše stále víc prohlubuje.

Morey sice svůj příspěvek na Twitteru okamžitě smazal a následně se omlouval, ale i tak bylo zaděláno na velký průšvih.

The NBA apologized to China after Houston Rockets general manager Daryl Morey expressed support for the Hong Kong protesters.



The NBA is siding with one of the biggest human rights abusers on the planet.



Isn't it odd how all their "wokeness" disappears when money is involved?