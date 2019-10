Hráčky motivovala slovem ‚negr‘. Dlouholetá manažerka basketbalistek LA Sparks proto dostala padáka

LOS ANGELES Z lavičky sklíčeně přihlížela, jak se jejímu Los Angeles Sparks nevyhnutelně přibližuje konec sezony. Candace Parkerová nedostala důvěru. V semifinále WNBA hrály basketbalistky Sparks proti Connecticutu o všechno, jenže tým z Kalifornie domácí utkání nezvládl. Podkošová hvězda Parkerová přitom odehrála pouze 11 minut. Krátce poté musela v klubu skončit dlouholetá manažerka Penny Tolerová... Cosi shnilého bylo v týmu LA Sparks.

Role hlavního trenéra Sparks se před letošní sezonou ujal někdejší proslulý rozehrávač Derek Fisher.

A ve své premiéře v WNBA si nevedl špatně: tým z LA skončil po základní části na třetím místě a probojoval se do semifinále. V play off ale zklamal, když proti druhému Connecticutu nedokázal uhrát jediné utkání.

Samotná Parkerová první zápas zazářila, druhý duel ji však příliš nevyšel. „Jsem zdravá, na moje minuty se zeptejte trenéra Fishera,“ řekla po zápase novinářům Parkerová.

Fisher reportérům sdělil, že „tým měl na hřišti problém udržet energii na maximum po 40 minut, a proto chtěl dát šanci čerstvým hráčkám.“

S Parkerovou tento krok prý neměl nic společného. „Vím, že se jedná o Candace a kritici prohru svedou na jejích 11 minut, ale chtěl jsem vyzkoušet něco jiného - něco, co by nám pomohlo vyhrát,“ tvrdil po utkání Fisher.

Ačkoliv hlavní trenér zdůvodnil pobyt hlavních hvězd na střídačce strategií, několik hráček a zdrojů z okolí týmu prozradilo, že pravý důvod mohl mít kořeny v předchozím proslovu generální manažerky týmu Penny Tolerové v šatně.

Tolerová k týmu promluvila bezprostředně po druhém prohraném zápase v semifinálové sérii a podle zdrojů její projev obsahoval obscénnosti a rasové přívlastky.

A určitě nezapůsobil tak, jak měl.



Hráčky později prozradily, že výlev Tolerové nebyl příliš profesionální a rozhodně zapříčinil, že se cítily nekomfortně. „Slova jako negr a zm*d prostě nemůžete v roce 2019 použít,“ řekla jedna z nich.



Tolerová také měla říci, že „pokud Connecticut smázne Los Angeles, nechá všechny hráčky příští sezonu nahradit.“

Co na to samotná řečnice? „Nikoho jsem negrem nenazvala,“ hájila se Tolerová.

„Nepopírám, že jsem to slovo použila v kontextu, ale nebylo namířeno na žádnou hráčku. Byla to nešťastná volba, neměla jsem to slovo použít. Nikdo by ho neměl používat. Ale nejsem tu od toho, abych se bránila. Chtěla jsem nabudit tým.“

Derek Fisher (vpravo) ještě v dresu Oklahomy.

Později dodala, že její slova byla „vytržená z kontextu a její řeč byla ovlivněná emocemi po prohraném zápase“.

Jenom den poté, co se informace o kontroverzním proslovu dostala na veřejnost, došla vedení Sparks trpělivost.

Tolerová s okamžitou platností skončila. Funkci generální manažerky a viceprezidentky zastávala už od roku 1999 a byla u zisku titulů, které tým vybojoval v letech 2001, 2002 a 2016.

„Pro takovou slovní zásobu není v naší lize místo. WNBA je hrdá na svou rozmanitost a prostředí, ve kterém se lidi navzájem respektují. Děkujeme Penny za její přínos na její hráčské i manažerské pozici,“ komentovala nepříjemný incident Cathy Engelbertová, komisionářka WNBA.

Derek Fisher by měl setrvat na pozici hlavního trenéra i přes nepovedený konec sezony.

Hráčky Sparks vstoupily do letošního ročníku s ambicemi na zisk titulu, zbrzdila je ale zranění Parkerové a Alany Beardové, která má pověst jedné z nejlepších obránkyň ligy.

Tým se navíc na deset zápasů musel obejít bez Riquny Williamsové, která byla suspendována poté, co byla zatčena za domácí násilí.

Celek měl problémy s týmovou chemií, ačkoliv hráčky veřejně trenéra Fishera chválily, ze zákulisí prosakovaly informace, že se musí jako nováček v WNBA ještě hodně naučit o ženském basketbalu.



Drobné neshody s hvězdami Parkerovou či Nnekou Ogwumikeovou mu také nepomohly.