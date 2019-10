VIDEO: Apartheid, jste rasisté, obviňují fanoušci ‚bílé‘ jihoafrické ragbisty. Nic se nestalo, oponuje jim ‚černý‘ spoluhráč

Návrat apartheidu, rasismus v Jižní Africe nikdy neskončí. To jsou jen některé příspěvky z videa, které bylo po zápase zveřejněno na Twitteru.

Skupinka slavících „bílých“ hráčů Jižní Afriky se po výhře nad Itálií shlukla do kruhu, když v tom přišel „černý“ spoluhráč Makazole Mapimpi, který se do kruhu nevešel a tak se otočil a odešel.

„Rasismus nikdy neskončí, stačí se podívat na tohle,“ uvedl jihoafrický fanoušek Springboks Mfusi Krila Dwangube u videa, na kterém je inriminovaný okamžik.

Obvinil tak jihoafrické ragbisty z rasismu a připomenul éru apartheidu, kdy ještě 25 let dozadu byla bílá rasa v Jižní Africe nadřazená té černé.

Samotný křídelník Mapimpi i kouč Springbocks Rassie Erasmus však nařčení z rasismu v týmu zcela odmítají, protože došlo k nepochopení oslavy skupinky „bílých“ hráčů.

„Máme skupinku hráčů, říkají si Bomb Squad. Jsou to hlavně kluci z lavičky, kteří pomáhají ve druhém poločase nebo kdykoli v zápase. Mají své rituály a ducha své skupiny,“ objasňoval Mapimpi.

„A když skončilo potřesení rukama se soupeři a šel jsem jejich směrem, uvědomil jsem si, že si chtějí zařvat spolu, a tak jsem se rozhodl vzdálit. Není to nic špatného, jsme jeden tým,“ dodal jeden z nejvíce bodujících Jihoafričanů.

„Kdo se věnuje ragby, ví, že v kádru je 31 hráčů a třeba náhradníci mají svou vlastní skupinku. Ve svém týmu bych nic takového jako rasismus nepřipustil,“ podpořil ho i kouč Erasmus.

Makazole Mapimpi was embarrassed. Should we called racism pic.twitter.com/OmZ0H6tVik