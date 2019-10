Francouzští ragbisté v těsné bitvě udolali Tongu a jsou druhým postupujícím do čtvrtfinále MS

tokio Francouzští ragbisté porazili na mistrovství světa Tongu 23:21 a díky těsné výhře se po Francii stali druhým týmem, který postoupil do čtvrtfinále. Postup si přiblížil i Nový Zéland, jenž potvrdil v zápase s Namibií roli favorita a vyhrál drtivě 71:9.

Obhájci titulu z Nového Zélandu po pomalejším rozjezdu porazili Namibii 71:9 a vrátili se do čela tabulky skupiny B.

Namibie, která z 22 pokusů na mistrovství světa nevyhrála ani jeden zápas, otevřela překvapivě skóre, po půlhodině hry se navíc po třetím úspěšném trestném kopu dotáhla na rozdíl jediného bodu (9:10).

To ale bylo z její strany vše. Novozélandští favorité do poločasu položili čtyři pětky a zajistili si bonusový bod, celkem si pak připsali jedenáct pětek.

„První poločas byl dost zklamání. Neměli jsme správný přístup a Namibie nás za to donutila zaplatit. Byli soustředěnější než my a hráli lépe než my. Byla to dobrá lekce,“ konstatoval trenér All Blacks Steve Hansen.



Nový Zéland se po vítězství posunul na první místo ve skupině před JAR a má postup do čtvrtfinále na dosah. Další zápas sehrají trojnásobní světoví šampioni proti momentálně třetí Itálii.

Mistrovství světa v ragby:

Skupina B:

Nový Zéland - Namibie 71:9 (24:9)

Tabulka:

1. N. Zéland 3 3 0 0 157:22 14 2. JAR 3 2 0 1 119:29 10 3. Itálie 3 2 0 1 98:78 10 4. Kanada 2 0 0 2 7:111 0 5. Namibie 3 0 0 3 34:175 0

Skupina C:

Francie - Tonga 23:21 (17:7)

Tabulka: