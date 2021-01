‚Je problém hrát po 14 dnech na gauči ostré zápasy.‘ Tenisté se bouří proti pravidlům Australian Open

Melbourne Letošní první tenisový grandslam sezony Australian Open ještě ani nezačal a už se stal jedním z nejpodivnějších v historii. Proč? Dohromady 72 tenistů je v současné chvíli v tvrdé izolaci bez možnosti tréninku, organizátoři australského turnaje však o přeložení neuvažují. Z českých zástupců jde o Barboru Strýcovou, Kateřinu Sianiakovou, Barboru Krejčíkovou a Tomáše Machače.

Už před odletem do australského Melbourne, kde od 8. února startuje Australian Open, měli tenisté jednu jistotu. Ihned po příletu musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu a pokud přicestují bez jediného nakaženého na palubě, mohou opustit na pět hodin denně hotel a jít si zatrénovat.

V opačném případě?

Tenisté, kteří mají negativní test, ale přišli do styku s nakaženým, musí podstoupit striktní karanténu bez možnosti opustit hotel a trénovat. Ředitel Australian Open Craig Tiley zdůrazňuje, že hráči byli na riziko striktní karantény dopředu upozorňováni.

„Hned na začátku jsme to dali velmi zřetelně najevo. Nyní se musíme postarat o to, abychom zajistili na příštích 14 dnů odpovídající prostředí pro ty, kteří nebudou moci trénovat. Je to složitá situace. Musíme udělat maximum, aby byla situace pro ty, kteří jsou v uzávěře, co nejvíce férová,“ zopakoval Tiley.



Momentální situace? Dohromady 72 tenistů bez možnosti trénovat, mezi nimi Japonec Kei Nišikori, vítězka US Open Bianca Andreescuová, Běloruska Viktoria Azarenková či Němka Angelique Kerberová. Podle posledních informací se striktní karanténa týká i Barbory Strýcové, Kateřiny Siniakové, Barbory Krejčíkové a Tomáše Machače.

„Bude to těžké po čtrnácti dnech vyjít a hrát největší turnaj, co máme, a být v nejlepší formě. To prostě nebudu, ale kdo ví, nemůžu propadat panice,“ uvědomuje si Strýcová.



„Nemám nic proti tomu, že strávím 14 dní na pokoji a budu se dívat na Netflix. Je to splněný sen, absolutní prázdniny. S čím mám problém je to, že po 14 dnech na gauči bychom měli hrát ostré zápasy. To je ten problém, ne karanténa,“ upozorňuje Rumunka Sorana Cirsteaová.

„Bylo nám řečeno, že v letadlech budou oddělené sekce s 10 lidmi a pokud bude někdo z nich nakažený, bude tato sekce izolována. Nikdo nám neřekl, že izolují celé letadlo. Tohle je šílenost,“ zlobí se na covidová pravidla aktuálně 53. hráčka žebříčku WTA Alizé Cornetová.

Alize Cornetová na French Open.

A pokud by byli hráči či hráčky přistiženi při porušování pravidel, hrozí jim pokuta 20 tisíc australských dolarů (zhruba 340 tisíc korun), k tomu i přesun do hotelu s ještě přísnějším režimem.



I přes negativní test se tak například rozhodl neodcestovat trenér Rafaela Nadala Carlos Moya.



„Po rozhovoru s Rafou jsme se rozhodli, že s týmem do Austrálie nepoletím. Budu turnaj sledovat z domova a zůstanu se svou rodinou, rodiči a dětmi kvůli choulostivé situace, ve které Španělsko v době tohoto viru žije,“ popsal Moya na Twitteru své rozhodnutí.

Dámy a pánové, zřejmě nejpodivnější Australian Open v historii může začít.