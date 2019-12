Kapr s bramborovým salátem pro mě k Vánocům neodmyslitelně patří, nesmím to ale večer přehnat, směje se Synek

Praha Vánoce slaví Ondřej Synek tradičně. K večeři si dá bramborový salát s kaprem, večer se dívá na pohádky. „S prckama se na ně pravidelně koukáme. Pro mě je to teda komplikovanější v tom, že mám i přes svátky tréninky, trénuju i na Štědrý den. Každopádně si to přizpůsobím tak, abych nějakou stihl,“ říká držitel dvou stříbrných a jedné bronzové medaile z olympijských her v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Jak se chystáte trávit Vánoce?

Plánuju být v Česku s rodinou a moc se na to těším. Přijedu těsně před Štědrým dnem ze soustředění, takže ideální regenerace. Uděláme si doma pohodu, budou dárky a cukroví.

Lidovky.cz: Plánujete si dát bramborový salát s kaprem?

Jojo, určitě. Tato kombinace pro mě neodmyslitelně k večeři patří, nesmím to ale večer přehánět (smích).

Lidovky.cz: Podíváte se i na nějakou pohádku?

S prckama se na ně pravidelně koukáme. Pro mě je to teda komplikovanější v tom, že mám i přes svátky tréninky, trénuju i na Štědrý den. Každopádně si to přizpůsobím tak, abych nějakou stihnul.

Lidovky.cz: Dodržujete nějaké tradice?

Přiznám se, že moc ne. Když jsem byl mladší, tak jsme s dědou dodržovali lití olova a pouštěli lodičky. Teď už to jde nějak mimo mě. Po rozdání dárků je to spíš o tom, že si děti s nimi hrají. Pod stromečkem je pak hodně ruchu a vzruchu (smích).

Lidovky.cz: Dáváte si předsevzetí do Nového roku?

Žádné osobní si nedávám. Každoročně si jen přeju, abychom byli všichni zdraví.

Vodní slalomář Jiří Prskavec (vlevo), veslař Ondřej Synek a sportovní gymnastka Aneta Holasová představili 20. listopadu 2019 v Praze motiv kolekce oblečení českých sportovců pro olympijské hry v Tokiu 2020.

Lidovky.cz: Pojďme k olympiádě... Stihl jste se už podívat do Tokia?

Byl jsem tam jen dva dny. Chtěl jsem si to v Japonsku prohlédnout, ale zároveň jsem se nechtěl přehodit do jejich časového pásma. A dopadlo to dobře, splnilo to účel.

Lidovky.cz: Měl jste možnost vidět i trať? Vodní slalomáři tu svoji hodně kritizují.

Všechno mi ukázali, od dráhy po zázemí. Vím, kde bude jídelna, odpočinkové místnosti, kde je loděnice. Dostal jsem informace o počasí, jak tam je v létě vítr a podobně. Vypadá to bez problému.

Lidovky.cz: V bezprostřední blízkosti dráhy jsou větrné elektrárny, nevadí vám to?

Snad je minu co nejrychleji a budu v cíli první (smích).

Lidovky.cz: Jak daleko to budete mít z olympijské vesnice?

Měli bychom to mít patnáct až dvacet minut z vesnice, což je super. Takhle blízko jsme nikdy nebydleli. Vždy to bylo 50 minut minimálně, spíše hodina. V Riu jsme jeli dokonce dvě a půl hodiny, v Londýně jsme součástí olympijské vesnice nebyli vůbec.