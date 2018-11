Kliky pro Kadyrova. V pěti letech jich udělal 3202 za dvě a půl hodiny

GROZNÝ/PRAHA Je mu pět let a už překonává rekordy. Čečenec Rakhim Kuriyev vstoupil ve středu do Guinnessovy knihy rekordů působivým výkonem, na který by nestačila valná většina populace.

„Ustanovil nový světový rekord – 3202 kliků za dvě a půl hodiny,“ oznámil Stanislav Konenko, šéfeditor ruské části Guinnessovy knihy rekordů, a dodal, že se tento rekord týká „všech pětiletých chlapců.“

Kluk, do kterého byste to na první pohled neřekli, pochází z oblasti Duba-Yurt. Poprvé se dostal do oblasti veřejného zájmu na začátku listopadu, když měl údajně předvést ještě lepší výkon – 4105 kliků za dvě hodiny a dvacet pět minut. Jenže to nebyl přítomen žádný oficiální zástupce Guinnessovy knihy rekordů, který by mohl toto představení ověřit.

Na výkon Rakhima Kuriyeva se přišel podívat i Ramzan Kadyrov (uprostřed), prezident Čečenské republiky.

Ačkoliv tento výkon nebyl zaznamenán do historických záznamů, tak se nechal sám prezident Čečenské republiky, Ramzan Kadyrov, slyšet, že chlapec určitě zvládne své představení ukázat ještě jednou, a tentokráte už oficiálně.

Ale už za toto pozoruhodné číslo předal Kadyrov malému chlapci dar, a to automobil Mercedes-Benz třídy C, který stojí zhruba 820 tisíc korun. „Zasloužíš si to, dokázal jsi nemožné. Ode dneška tě táta do posilovny nebude muset vozit taxíkem, ale bílým mercedesem,“ prohlásil čečenský prezident.

Rakhimův rekord byl živě přenášen televizí, a také na něj dorazila řada místních sportovních a politických kapacit.

