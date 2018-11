VIDEO: Že se mu vyhýbám?! Máme chodit na kafe, ptal se Rytmus. Marpo: Dáme si ho po zápase

PRAHA Ve středu večer se v pražském obchodním centru na Smíchově uskutečnila první tisková konference ke galavečeru XFN 15 v libeňské O2 Arena, respektive první setkání hlavních protagonistů akce – raperů Marpa a Rytmuse alias Otakara Petřiny a Patrika Vrbovského, kteří si to rozdají v boxerském duelu vypsaném na šest kol. A oba před zhruba pětistovkou zvědavců nezklamali.

O souboji třiatřicetiletého Marpa s o osm let starším Rytmusem se ví od jara. Nyní se poprvé setkali tváří v tvář. A oba působili v obrovské pohodě. „A co jako? Máme spolu chodit na kafe. 27. prosince se střetneme v ringu, o to jde, ne?“ pousmál se druhý jmenovaný při otázce, zda je pravda, že se setkání s rivalem už dvakrát vyhnul.

„Má pravdu, proč bychom se scházeli. Měli jsme se potkat na dvou akcích, k tomu ale nedošlo. A to kafe? Dáme si ho 28. prosince,“ mrkl na protivníka Marpo.



Ten se na duel připravoval s parťákem z pražského X-Gymu nějakou dobu také v zámoří, na slunné Floridě. Mimo jiné také na slunných plážích, tak trochu ve stylu Rockyho. „Bylo to super, miluji teplo, vedro. Tohle počasí tady je strašné. Kdybych neměl děti a nekoncertoval, tak se tam vrátím. Není ale snadné vše vyladit. Jsem rád, že mi Masta (trenér Lukáš Jirkovský) vychází vstříc,“ pronesl muž, který byl v amatérech vice-mistrem republiky v kickboxu.



Jeho rival trénuje nyní již pravidelně doma na Slovensku. Pod vedením zkušeného kouče a bývalého špičkového slovenského boxera Tomáše Kovacse.



„Tomiho registruji již dlouho. Boxu se věnuji tři roky. Chodil jsem trénovat do Spartakusu v Trnavě, do bratislavského OFA, trénoval v Anglii, ale nevyhovovalo mi to. Dal jsem si tréninkový zápas, po něm jsem si řekl, že potřebuji čistě boxerského trenéra. A napadl mne Tomi, který ten tréninkový zápas vedl. Zavolal jsem mu a v pohodě jsme se domluvili,“ vysvětlil Rytmus, který je z dvojice tím těžším bojovníkem.



Raperský duel se totiž uskuteční v meziváze do 82,5 kg, přičemž zatímco Marpo se bude muset „dojídat“, slovenská hudební hvězda momentálně váží 88 kg. „Za čtyřicet dní to ale shodím úplně v pohodě,“ ví Rytmus moc dobře, že má po půlroční tvrdé dvoufázové přípravě dobře našlápnuto i k tomuto cíli.



„Nesnáším diety, takže váhu neřeším. Zápasil jsem ve váze do 67 kilogramů a musel hrozně hubnout, už to nechci dělat. Takže mne tato váha vyhovuje,“ kontroval Marpo, který pokud mu to čas dovolí, trénuje taktéž dvoufázově. V zámoří zvládal dokonce fáze tři.



Oba moc dobře ví, co je ve hře. Že na ně přijde zaplněná O2 Arena – již nyní je prodáno přes 11 tisíc lístků a promotér Petr Kareš čeká naplnění dvacetitisícové kapacity – a že mohou box (potažmo celý svět bojových sportů) hodně zviditelnit.



„Těšil jsem se na zápas s thajskou legendou, hodně mě to lákalo, věděl jsem, do čeho jdu, i když jsem věděl, že nevyhraji, tak by pro mne bylo ctí si nechat dát do huby od takové legendy… Jak se připravuji nyní na Patrika, to prozrazovat nebudu, to se určitě dozví 27. prosince,“ zaznělo od muže, který je pro mnohé jasným favoritem bitvy vypsané na šest tříminutových kol.



„Proč jsem do toho šel? Je to jednoduché, jde o další metu. Petr Kareš za mnou přišel, zda nechci boxerský zápas, řekl mi dokonce jméno soupeře, a já mu na to odpověděl: Dej mi Marpa. Jeho reakce byla: ‚On je ale dobrý.‘ Já na to, že to nevadí. Je mi 41 let, trénuji dvoufázově, chci podat co nejlepší výkon a pozvednout box,“ kontroval Rytmus.



Oba pak na závěr pobavili odpovědmi na otázku, jak budou slavit Vánoce, když jsou tři dny před jejich zápasem. „Spíše je otázka, co bude po zápase, ne před ním. Jak mu to ovlivní Silvestra,“ popíchnul protivníka před prvním setkáním tváří v tvář také pro fotografy Marpo. „Já mám Vánoce každý den,“ nenechal se rozhodit Rytmus, než sundal brýle a podíval se soupeři poprvé do očí.



A následně si se širokým úsměvem podali ruce.



Zdá se, že byť mají oba rapeři hodně ostrý jazyk, slovní půtky přebije jejich snaha předvést co nejlepší představení v ringu 27. prosince před našlapanou O2 Arenou.



A to je jen dobře...