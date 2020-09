Klub dohledal asistenci, aby hvězda WNBA dosáhla na historický rekord. Sebral ji její partnerce

New York Americká basketbalistka Courtney Vanderslootová se stala první hráčkou v historii zámořské WNBA, která v základní části dosáhla průměru 10 asistencí na zápas. Rozehrávačka Chicaga se nicméně na dvouciferné číslo dostala dodatečně. Původně měla po 22 utkáních průměr 9,95 přihrávky, ale týmu Sky se podařilo najít při cíleném procházení videozáznamů ze zápasů jeden koš, při kterém byla chybně připsána asistence jiné hráčce. Shodou okolností jí byla životní partnerka Vanderslootové Allie Quigleyová.

Jednatřicetiletá Vanderslootová, hvězda Jekatěrinburgu v Evropské lize, zakončila základní část WNBA s 219 finálními přihrávkami na kontě. I když oficiální statistiky se zaokrouhlují na jedno desetinné číslo, nemohl být výkon trojky draftu z roku 2011 oficiálně uznán jako dvouciferný. Nakonec se ale potřebnou 220. finální přihrávku podařilo jejímu klubu nalézt v duelu ze 4. srpna. Video bylo postoupeno vedení soutěže k přezkoumání a WNBA přiznala asistenci Vanderslootové.

„Věděli jsme, že to tam někde bude. Šlo jen o to to najít,“ citovala agentura AP trenéra Chicaga Jamese Wadea. „Nechtěli jsme se nechat ošidit o něco, co je možná tím největším výkonem, co se asistencí týká, který nejspíš nebude nikdy překonán. Chtěli jsme se proto ujistit, jestli těch 9,95 je skutečně 9,95. Ale cítili jsme v kostech, že tam ještě někde jedna zapomenutá (asistence) byla,“ vysvětlil.

Vanderslootová vládne statistikám asistencí čtvrtým rokem po sobě a dosavadní rekord držela s průměrem 9,1 finální přihrávky na zápas z loňského roku. Letos v srpnu také zaznamenala nové maximum v počtu přihrávek v jediném zápase (18).

Chicago i díky ní postoupilo do play off ze šestého místa a v „bublině“ v Bradentonu na Floridě se v prvním kole utká s Connecticutem.