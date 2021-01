Kolocovy dcery: Loprais se nám neomluvil, lhal. Ale na to už jsme si v Česku zvykly

Praha Páté místo v celkové klasifikaci těsně za krajanem Martinem Macíkem. Aleš Loprais má za sebou určitě povedenou Rallye Dakar. Ovšem více než to, co předvedl na trati slavného závodu, se řeší úryvek z videa, které umístil na své sociální sítě.

„Tři minuty etapy“. To byla pravidelná videa Lopraise po každém skončeném dni na jeho instagramovém účtu. To z páté etapy ale vzbudilo obrovský, nechtěný ohlas. Povídání závodníka, jehož strýcem je legendární Karel Loprais, s týmovými parťáky v kabině kamionu se týkalo také šestnáctiletých dcer rivala Martina Koloce, šéfa další české stáje Buggyra Racing.

Chlapské povídání se Kolocovi, a především jeho potomkům pranic nelíbilo, následnou omluvu závodníka, který dvakrát dokončil Dakar v kategorii kamionů na třetím místě a má na kontě osm etapových vavřínů, nepřijaly.



V sobotu sestry Alyyah a Yasmeen zveřejnily na svém facebookovém profilu 90vteřinové video s titulkem: „Díky, Aleši Lopraisi.“



Že by zakopání pomyslné válečné sekery? Nikoliv.



„Vážený Aleši Lopraisi, chtěly bychom ti poděkovat za životní zkušenost, kterou jsi nám dal,“ začíná povídání dvojice Kolocových dcer. „Pokusil ses urazit mě a moji sestru Aliyyah, nejspíše jsi tak učinil, ale nejsi první a určitě ne poslední. Už jsme si na toto v České republice zvykly,“ vzala si slovo nejdříve Yasmeen.



„U tebe je to ale jiné, protože jsi nás urazil z pozice profesionálního sportovce a také kolegy,“ poukázala na skutečnost, že obě se potatily a že by ostatně měly už za dva roky startovat v jedné z kategorií na Dakaru. Byť pochopitelně ne v kategorii kamionů. „Bylo to velkým zklamáním, protože usilujeme o stejný cíl – uspět na nejtěžším závodě světa – Rallye Dakar.“



„Pojďme si shrnout fakta. Na své sociální sítě jsi publikoval pro nás urážlivé video, které na nich nechal už asi týden. Poté jsi lhal médiím, když jsi mluvil o omluvě, když jsi neměl odvahu jít třicet metrů od svého stanu a říct nám: omlouvám se. Místo toho jsi lhal. Mimochodem, ono chlapácké video na svých sítích stále máš,“ přidala se Aliyyah.



Následně vysvětlila, jak to myslí se zmíněným poděkováním a inspirací. „Naučili jsme se, že je obecně akceptováno, možná dokonce požadováno, aby byla oběť společností odsouzena za jakoukoliv vinu.“



„Ale abychom příběh zkrátily, tvoje silácké chování nám dodalo sílu, že od této chvíle budeme závodit s tímto poselstvím. Staneme se hlasem chlapců a dívek, kteří nemají silný tým a rodinu, které by je podporovaly nebo bránily před jakýmkoliv podobným zneužitím či urážkou,“ vysvětlila Yasmeen.



Její sestra doplnila, že „všichni žijeme v dost zkažené době“ a že svou další závodní kariéru chtějí věnovat svobodě projevu, slova a možností vyjádřit nesouhlas s urážkami.

Najdou nakonec obě strany dost kuráže na to, aby celou záležitost opravdu vyřešily bez přestřelek na sociálních sítích tváří v tvář? A třeba z toho nakonec opravdu vytěžit něco pozitivního? Momentálně se totiž mimo jiné i sociální sítě rozdělily na dva tábory:

Jeden stojí za oběma děvčaty a plně chápe jejich reakci, druzí poukazují na skutečnost, že šlo o pochybení kvůli necenzurování konkrétní pasáže videa, na niž šlo o zveřejnění soukromé konverzace tří dospělých lidí.