POLEMIKA o dění okolo Kolocových a Lopraise: Šlo o lidskou chybu, nebo o hlubší společenský problém?

Praha Spor mezi sestrami Alyyah a Yasmeen Kolocovými a týmem okolo Aleše Lopraise se z Rallye Dakar plynule přenesl do Česka. Nevhodné poznámky, které zazněly v kabině závodníkova kamionu na adresu dvojčat, se ocitly na internetu. A šestnáctileté sestry si je nenechaly líbit. „Černoška z Roudnice“ a „Jedna je plochá a sjízdná, ta druhá ne“ rozpoutaly debatu, co je ještě povídání mezi kamarády a co už rasismus a sexismus.

Redakce Lidovky.cz vám na toto téma přináší dva protichůdné názory.

JANOVSKÁ: Zlehčování sexismu nemá v dnešní době místo!

Měl to být svátek závodníků. Rallye Dakar je náročný už sám od sebe a jenom dojet do cíle vyžaduje spousty sil. Místo oslav úspěchů se ale už několik dní řeší něco zcela jiného. Slova Aleše Lopraise a jeho týmu směrem k šestnáctiletým dcerám Martina Koloce už znají asi všichni, které to aspoň trochu zajímá.

Fanoušci se kvůli této aféře rozdělili na dvě strany. Jedna chápe rozhořčení Yasmeen a Alyyah, druhá sexistické (a možná i rasistické poznámky) zlehčuje a označuje je za „chlapské řeči“. Nic ale není tak černobílé.

Pojďme si říct na rovinu, že většina diskutujících z druhé strany tábora pomíjí několik důležitých faktorů. Tím prvním je věk dívek. Za poslední dny jsem slyšela názory, že jsou obě „moc přecitlivělé“ a „měly by si zvykat, když chtějí závodit na Dakaru“. Samozřejmě, že budou přecitlivělé. Je jim teprve 16 let, svět vidí ještě (snad) růžově a neumí se s různými situacemi poprat jako ostřílení čtyřicátníci.

Za Kolocovy se postavila i FIA Spor mezi závodníky nenechala bez povšimnutí ani část Mezinárodní automobilové federace (FIA), v jejíž soutěži Aliyyah Kolocová působí. „Odsuzujeme rasistické a sexistické komentáře namířené proti naší závodnici a její sestře Yasmeen, které během Rallye Dakar pronesli řidič a mechanik konkurenčního týmu.“

FIA poznamenala, že takové chování nemá v motorismu ani ve společnosti místo, proto nemůže a nebude tolerováno. „Jsme hrdí na to, že máme na startovním roštu, v týmech i v celém seriálu řadu žen. To do značné míry odráží ducha FIA European Truck Racing Championship (Evropský šampionát tahačů) a celého paddocku, a je to zdůrazněno v heslu #onetruckfamily – duch sounáležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ či pracovní roli,“ uvádí FIA ve svém stanovisku. Výkonný ředitel Evropské asociace závodních tahačů Georg Fuchs naznačil, že je celá asociace hrdá na to, že má ve svém středu celou řadu žen. „V pouhých 16 letech je Aliyyah Kolocová nejmladším účastníkem šampionátu tahačů a v loňském roce předvedla působivý debut.“ „Aliyyah a její sestra Yasmeen jsou dvě mladé dívky, které se usilovně snaží vybojovat si kariéru v motorsportu. Pro rasistické a sexistické komentáře není v našem sportu místo, stejně tak ani ve společnosti,“ uzavírá své stanovisko Mezinárodní automobilové federace. Jan Krejcar

Další důležitou věcí je ale forma celého problému. Mnozí mávnou rukou, že se takhle chlapi mezi sebou normálně baví a nemyslí tím nic špatného. To je možná pravda, ale Lopraisův tým video zveřejnil na sociálních sítích, kde má obrovský dosah. Právě v tom je hlavní pointa celé věci.

Jak mohl Koloc nad podobnou věcí mávnout rukou? Jako otec dívek musel rovněž reagovat veřejně. Kdyby to neudělal, říkali by zas lidé, že je mu jedno, jak ostatní o jeho dcerách mluví. Stejně tak byly pranýřované obě dívky, že k tomu veřejně napsaly svůj názor.

A proč by nemohly? Nebavíme se přeci o tom, že reagovaly na hlášku, kterou zaslechly za rohem, ale na zveřejněné video, které se jich osobně dotklo a možná je z jejich pohledu i veřejně ztrapnilo. Na veřejné vyjádření tak přeci měly plné právo.

Představte si, že jste šestnáctiletá dívka a kolega vašeho otce veřejně řeší, zda jste ‚sjízdná’, nebo ne. Komu by to bylo příjemné?

Jedním z hlavních témat je, že dívky do svého vyjádření zapojily hnutí Me Too, které mělo prvotně za cíl vymýtit strach žen veřejně řešit citlivé téma sexismu, nejen zneužívání. Jenže původní myšlenka rychle ztratila nit, jakmile se sociální sítě zaplavily vlnou vymyšlených i malicherných stížností a místo vážného problému se z toho začaly dělat spíš fóry. Jenže to, co jednomu přijde jako malicherné, může mít pro druhého velký význam.

A tím se dostávám k jádru celého problému. Mezi pohlavími vázne komunikace, zlehčování sexismu by v dnešní době nemělo mít místo, je ale potřeba vyslechnout si i názory druhé strany. Mluvit spolu. Pokud je ženě (ale i muži) něco nepříjemné, mělo by se o tom mluvit a nikdo by neměl daný problém zlehčovat, diktovat, co má kdo cítit. Každého se dotkne něco jiného, nikdo nemá právo určovat, co kdo musí snést.

Na druhou stranu je ale potřeba dát prostor i druhé straně. Jenom komunikace pomůže konečně spojit obě pohlaví do vzájemné symbiózy, ne nadávání do sexistů na straně jedné a do citlivek na straně druhé. A na závěr: To, že bylo před dvaceti lety něco běžné, rozhodně neznamená, že to bylo v pořádku. Sexismus tomu budiž příkladem.

Tereza Janovská

VAVRDA: Loprais se svými parťáky udělal chybu. A měl se k ní postavit jako chlap

Rallye Dakar byla, je a bude drsnou zkouškou. Proto ji fanoušci sledují již více než čtyři dekády. Proto ji milují.



Ostatně příběh dcer Martina Koloce, bývalého závodníka a nyní majitele týmu Buggyra, a dalšího špičkového českého řidiče kamionu Aleše Lopraise, budiž toho důkazem. Oboustranně.

Loprais chtěl toto dobrodružství přiblížit divákům a fanouškům skrze své sociální sítě zajímavým projektem – pravidelným tříminutovým sestřihem. Mimo jiné okořeněné i záběry z kabiny tahače, kterou sdílel se dvěma parťáky.

Záslužný nápad, který ale letos dostal pořádnou trhlinu po páté etapě. V onom videu si pánové neodpustili poznámky na Kolocovy šestnáctileté dcery Alyyah a Yasmeen. Sexistické a také rasistické poznámky.

Pokud jste bez viny, nikdy jste nebyli vulgární, nikdy jste v soukromí nenadávali na lidi kolem, své podřízené, nadřízené, nehodnotili ženy, či muže, pak ano, máte právo je za toto odsoudit. Pranýřovat, jak ostatně řada lidí učinila.

Pokud jste alespoň trochu lidé chybující jako já, pak se pozastavujete nad dalšími aspekty celého příběhu:

Proč Loprais se svým týmem tuto pasáž do tříminutového sestřihu dával? Proč ono video po první vlně kritiky na svoji osobu prostě ze sociálních sítí nestáhl? A proč se – pokud Kolocovy dcery nelžou (a zatím není důvod je z tohoto podezírat) – oběma slečnám chlapsky neomluvil?

To mně na celém příběhu vadí nejvíce. Protože lidé jsou tvory chybujícími. Každý děláme přešlapy, nikdo nejsme neomylní. Ale když už se chovám „jako chlapák“ při komunikaci s parťáky před celodenním „výletem“ pouští, měl bych být chlapem také svými následnými kroky – jít s parťáky za oběma dívkami osobně, podívat se jim do očí a omluvit se (případně pak tak učinit i veřejně, když ony poznámky veřejně také zazněly). Nebo otci, se kterým se navíc navzájem znají.

Že by mu v tu chvíli nejspíše hrozilo pár facek? Ano, o tom to ale je.

Bojovníci v ringu či kleci se také mohou před zápasy nenávidět, také někteří jdou do souboje se soupeřem s tím, zranit ho, ublížit mu, protože v tomto vidí cestu ke svému vítězství, ale jsou často schopni po zápase rivalovi podat ruku, uznat jeho kvality, případně se omluvit za to, co plácli v rámci hecování předtím.

Lidé jsou v dnešní době až příliš zahledění do dění kolem sebe, mobilů a sociálních sítí. A zapomínají na to, že jsou tvory z masa a kostí. Přitom stačí ke změně mnohdy tak málo.

Antonín Vavrda