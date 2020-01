KOMENTÁŘ: Tenisoví mocipáni, potlačte své ego. Ze dvou reprezentačních akcí udělejte superturnaj

Praha Aktuálně patnáctý tenista světa Denis Shapovalov se pozastavil nad tím, proč se krátce po sobě hrají finálový turnaj Davisova poháru a nový ATP Cup, který bez české účasti už zítra otevře novou sezonu. Kanaďan vyzval funkcionáře, aby obě podobné týmové soutěže sloučili.

Chystané obnovení Světového poháru družstev pod názvem ATP Cup vytlačilo tradiční podnik smíšených družstev Hopmanův pohár, který se na začátku loňského roku u protinožců odehrál naposledy.



„Bylo by skvělé mít jen jedno mistrovství světa,“ ohradil se dvacetiletý Kanaďan v Brisbane, kde se ATP Cup koná. „Před měsícem jsme hráli jeden šampionát a teď jsme přijeli na druhý. Je to divné. Snad se dohodnou,“ dodal Shapovalov. V minulosti se podobně vyjádřil i Novak Djokovič, který je v ATP předsedou hráčské rady.

ATP Cup je na tenisovém okruhu novinkou, poprvé se představí od 3. ledna v Austrálii. Hrát ho bude 24 mužských týmů v šesti skupinách, mezi přihlášenými jsou i hvězdní Djokovič, Rafael Nadal či Alexander Zverev – známý to kritik Davis Cupu. Každý zápas tvoří dvě dvouhry a čtyřhra, vítězové skupin a nejlepší dvě mužstva z druhých míst postoupí do vyřazovacích bojů. Ano, je to opravdu hodně podobné formátu zaběhnutého Davis Cupu, přičemž obě akce dělí pouze měsíc a půl.

Problémem je rozdílnost vlastnických struktur. Zatímco Davisův pohár řídí Mezinárodní tenisová federace (ITF) a financuje investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, konkurenční podnik je myšlenkou Asociace tenisových profesionálů (ATP). Podobné jsou i prémie: v ATP Cupu si týmy rozdělí 15 milionů dolarů, v Davis Cupu 18 milionů a dalších devět získají národní svazy.

Co takhle vyslyšet slova tenistů, nechat ustoupit své ego a udělat co nejdůstojnější jednotný turnaj reprezentací, který nebude hráče a diváky rozdělovat napůl?