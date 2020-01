Krejčíková je na Australian Open znovu ve finále smíšené čtyřhry, tentokrát s Chorvaatem Mektičem

V sobotním finále se Krejčíková s Mektičem utkají s americko-britskou dvojicí Bethanie Matteková-Sandsová, Jamie Murray, loňskými vítězi US Open.



Krejčíková se může stát první hráčkou po 31 letech, která v Melbourne obhájí titul v mixu. Navázala by na svoji bývalou trenérku, před třemi lety zesnulou Janu Novotnou, která zde uspěla v letech 1988 a 1989 s Američanem Jimem Pughem.

Pátí nasazení Krejčíková a Mektič přišli v semifinále, jež se na centrkurtu Roda Lavera hrálo kvůli velkému horku pod zataženou střechou, v prvním setu o podání ve druhé hře a brejk už zpět nezískali. Velkou šanci sice měli za stavu 3:5, kdy vedli při servisu Kontinena 40:0, ale ani jeden ze čtyř brejkbolů nevyužili a úvodní sadu ztratili.

Finals of mixed at @AustralianOpen! Thank you so much partner @NMektic. Im looking forward to my 15th and final match at this #AO2020 on saturday. Lets go and have fun 輦 https://t.co/1BJCrm5hl3