Krejčíková se po třísetové bitvě poprvé v kariéře dostala do grandslamového osmifinále, postup slaví i Nadal

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Travaglia (It.) 6:1, 6:4, 6:0, Gaston (Fr.) - Wawrinka (16-Švýc.) 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0, Sonego (It.) - Fritz (27-USA) 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (19:17), Sinner (It.) - Coria (Arg.) 6:3, 7:5, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (ČR) - Pironkovová (Bulh.) 5:7, 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková, Kužmová (13-ČR/SR) - Alexandrovová, Kalašnikovová (Rus./Gruz.) 6:1, 6:4.