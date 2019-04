Která Češka nastoupí do barážové dvouhry? Šafářová může být naše zbraň, říká kapitán Pála

Nejpočetnější realizační tým České tenistky o velikonočním víkendu v Prostějově poženou zaplněné tribuny pro 1 200 lidí. Lístky byly vyprodány za několik hodin. Hrát se bude na antuce pod zataženou střechou.

„V Prostějově jsou lidé zvyklí chodit na tenis. Paradoxně je těžší sehnat lístek do Prostějova než do O2 areny,“ řekl Karel Tejkal, mluvčí týmu.

Soupeřky zatím nominaci neoznámily. Avšak do Česka se chystá vůbec nejpočetnější realizační tým, který by měl čítat až 40 lidí. „Nikdy podobný doprovod do Česka nepřijel, včetně všech finále,“ doplnil Tejkal.

„Kanada zažívá tenisový boom. Je to super. Zajímá mě, jestli přijedou i se zahraničními trenéry, protože před několika lety oslovili k spolupráci Francouze i Španěly,“ dodal Pála. „A teď se jim to vyplácí.“