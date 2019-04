Nejlepší tenistky na světě. ‚Žádná jiná země na světě na tom není líp,‘ říká Šavrda

PRAHA To je rozjezd sezony jako hrom. Petra Kvitová je nejlepší tenistkou tohoto roku, Karolína Plíšková je třetí a výborně jim sekunduje Markéta Vondroušová. Navíc Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou jsou světovými jedničkami ve čtyřhře.

Tak si to pojďme shrnout. V úvodních třech měsících sezony jsou Češky jednoznačně nejlepšími tenistkami na světě.

„Žádná jiná země na tom teď není mezi tenistkami tak dobře jako Češky. Navíc až se budou loučit Lucka Šafářová a Bára Strýcová, mají už nyní velice dobrou náhradu,“ věří bývalý daviscupový kapitán a šéf 1. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.

Vždyť Kvitová na Australian Open prohrála až ve finále, stejně tak i ve štědře dotovaném turnaji v Dubaji.

Petra Kvitová vypadla v Miami ve čtvrtfinále

V Sydney pak celý turnaj vyhrála. S dvaceti výhrami je pak suverénně nejlepší tenistkou tohoto roku, navíc odehrála i nejvíce zápasů (26).



„Petra je dlouhodobě nejlepší tenistkou na světě. Pokulhává jen v konzistentnosti výkonů. Nedokáže vždy dobrý výsledek a formu potvrdit na dalším turnaji. Přesto věřím, že má šanci vyhrát nejen ještě jeden grandslam, ale také se konečně stát jedničkou, vždyť na první Ósakaovou jí chybí už jen kousek,“ uvedl Šavrda.

A skutečně. Kvitová na Japonku Naomi Ósakaovou ztrácí na žebříčku WTA 376 bodů, Plíšková pak jen o 65 více. A právě mladší z dvojčat Karolína má podle Šavrdy velkou šanci na to, aby se brzy znovu vrátila na tenisový trůn.

„Karolína hrála v Miami výborně, což potvrdila nejen postupem do finále, ale především suverénní výhrou v semifinále nad Simonou Halepovou. Navíc je na ní vidět, že se stále ve všem zlepšuje - v pohybu, v předvídavosti, prostě kompletně úplně ve všem. Navíc je relativně mladá, takže se ještě bude zlepšovat,“ říká o své někdejší svěřenkyni Šavrda.

Ashleigh Bartyová a Karolína Plíšková ve finále turnaje v Miami.

„Navíc. Ósakaová jde bez trenéra, který ji přivedl ke dvěma grandslamům hodně dolů a bez trenéra se propadá. Halepová je porazitelná, což teď jasným způsobem potvrdila Karolína. Šance na světovou jedničku je vyšší než kdy jindy,“ dodal Šavrda.



Ten od osmi let vedl na Štvanici teprve 19letou Markétu Vondroušovou, která doslova šokovala účastí ve čtvrtfinále na obou silně obsazených turnajích na betonech v USA - v Indian Wells a Miami.

A přestože letos i kvůli zdravotním problémům odehrála jen čtyři turnaje, patří ji v roce 2019 lichotivé 19. místo.

„Markétu v přechodu mezi dospělé často limitovalo špatné zdraví, což bylo možná tím, že ještě rostla. Ona to ale všechno překonala a je na ní vidět, že když je v pořádku, hraje světový tenis. To, že byla teď dvakrát ve čtvrtfinále, mě nepřekvapuje, má to v sobě,“ přiznává šéf ČLTK.

Markéta Vondroušová, US Open 2018

Ale nejsou to jen tyhle tři tenistky, kterým se na úvod sezony daří. Velmi dobře se v úvodu sezony jevily teprve 20letá Marie Bouzková a o dva roky starší Karolína Muchová.



A právě tyhle tři mladice spolu s Vondroušovou, Krejčíkovou, Siniakovou a nově i Šafářovou budou v hledáčku fedcupového kapitána Petra Pály pro dubnový zápas baráže o udržení ve Světové skupině v Prostějově proti Kanadě. Chybět totiž budou jak Kvitová, tak Plíšková.

„To, že nehrajou naše nejlepší dvě holky, chápu, když se podívám na počet turnajů, které letos odehrály. Ale nebojím se, mladé holky v zádech se zkušenou Luckou Šafářovou si s tím poradí. Markéta (Vondroušová) má formu výbornou a Katka má už velké zkušenosti z Fed Cupu a věřím, že se do formy také stihne dostat.“

„A i když hrozí, že se proti nám postaví vítězka Indian Wells (Bianca) Andreescuová, která hraje v 18 letech vynikající, skoro až mužský tenis. Tak věřím, že se toho holky zhostí se ctí a ve Světové skupině se zachrání,“ věří Šavrda.