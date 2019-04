Kvalifikaci F1 opanoval Mercedes. Na trati se cítím skvěle, zářil vítěz Bottas

Šanghaj Kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Číny, která bude jubilejním tisícím závodem formule 1, ovládly vozy stáje Mercedes. Pro pole position si dojel Fin Valtteri Bottas před úřadujícím mistrem světa a obhájcem loňského vítězství z Šanghaje Lewisem Hamiltonem z Británie.

Kvalifikace na Velkou cenu Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:31,547, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,023, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,301, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,318, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,542, 6. Gasly (Fr./Red Bull) -1,383, 7. Ricciardo (Austr./Renault) -1,411, 8. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,415, 9. Magnussen (Dán./Haas), 10. Grosjean (Fr./Haas) oba nedokončili 3. část kvalifikace.

Bottas, který má v čele průběžného pořadí šampionátu před druhým Hamiltonem náskok jediného bodu, vybojoval sedmou pole position v kariéře a první od loňského závodu v Rusku. Pětinásobného mistra světa Hamiltona porazil o 23 tisícin.

„Zatím je to z mého pohledu hodně dobrý víkend, na trati se cítím skvěle,“ pochvaloval si Bottas, jenž byl nejrychlejší i v pátečních trénincích a také v dnešní dopolední přípravě. Hamilton byl také spokojený s minimální ztrátou, protože dosud prý s autem v Číně spíše bojoval. „Měl jsem prakticky neustále problémy, ale nevzdal jsem to a ještě jsem na konci zaútočil. Že to nakonec bylo mezi námi takhle těsné, je fantazie,“ řekl britský pilot.

Mercedes tak bude mít v neděli skvělou pozici pro potvrzení nadvlády v úvodu nové sezony, ve které jeho jezdci v obou dosavadních závodech obsadili první dvě místa. V Austrálii vyhrál Bottas před Hamiltonem a před dvěma týdny v Bahrajnu si umístění prohodili.

Za dvojicí mercedesů se seřadily oba vozy Ferrari, které bylo před sezonou největším favoritem, ale místo toho se zatím trápí. Čtyřnásobný šampion a loňský vicemistr Sebastian Vettel na třetí příčce za Bottasem zaostal o tři desetiny a stejný odstup měl čtvrtý Charles Leclerc, který v Bahrajnu kvůli technickým problémům smolně přišel o první triumf v kariéře.



„O něco málo lepší to ještě být mohlo, ale asi ne dost na ty dva vpředu. Mercedes byl dnes hodně daleko,“ konstatoval Vettel. Věří ale, že v závodě se karta může obrátit. „Oni jsou rychlí v zatáčkách, my to doháníme na rovinkách, tam jsme lepší. Když se nám podaří udržet v závěsu, pak je možné všechno,“ řekl Vettel.